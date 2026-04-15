وزیر جهاد کشاورزی به قرقیزستان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به دعوت وزیر کشاورزی قرقیزستان برای حضور در نشست یکروزه وزرای کشاورزی عضو سازمان شانگهای به بیشکک سفر کرد و در بدو ورود مورد استقبال معاون وزیر کشاورزی این کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی قرار است در نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهر بیشکک سخنرانی کند.
تقویت همکاری بین کشورهای عضو در حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی از اهداف برگزاری این اجلاس است.
در این سفر سیدسعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز وزیر را همراهی میکند.
گفتنی است؛ قرقیزستان با برخورداری از منابع آبی غنی، یکی از گزینههای مناسب برای توسعه کشت فراسرزمینی به شمار میرود و ایران میتواند در این زمینه همکاریهای مؤثری را دنبال کند.
