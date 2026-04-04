  1. استانها
  2. یزد
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

قنوات مهریز؛ سرچشمه حیات کویر با تأمین سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب

قنوات مهریز؛ سرچشمه حیات کویر با تأمین سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب

یزد - مدیر جهادکشاورزی شهرستان مهریز گفت: قنوات این شهرستان به عنوان منابع حیاتی کشاورزی یزد، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون مترمکعب آب استان یزد را تأمین می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم زارع خورمیزی ضمن بیان اینکه در مهریز بیش از ۸ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی از قنوات شاخص این شهرستان استفاده می‌کنند، گفت: دبی تجمیعی این قنوات حدود ۱۵۰ لیتر در ثانیه و طول آنها نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر است که کل سطح زیرکشت زراعی و باغی شهر مهریز و ییلاقات را پوشش می‌دهد.

وی، اظهار کرد: سرچشمه قنوات مناطق صادق آباد، احمد آباد، نجف آباد، رحمت آباد، دولت آباد، حسن آباد، فهرج و زارچ با تغذیه سرچشمه از آبخوان شهرستان مهریز و انتقال بیش از ۱۰۰ لیتر در ثانیه، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در تأمین بخشی از آب استان یزد را دارند.

وی افزود: در مجموع، ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب از قنوات مهریز استخراج و حدود هزار و ۶۰۰ هکتار باغ و ۸۰۰ هکتار زمین زراعی را آبیاری می‌کند همچنین از این نعمت ارزشمند در مناطق ییلاقی شهرستان برای پرورش ماهی نیز استفاده می‌شود.

زارع خورمیزی در ادامه بیان کرد: هر ساله، با بهره‌گیری از کمک‌های فنی و اعتباری استانی، عملیات لایروبی، مرمت میله چاه‌ها و پیشکارکنی قنوات انجام شده تا ضمن پایداری منابع آبی سنتی، جمعیت ساکن در روستاها حفظ و امنیت غذایی با تولیدات بخش کشاورزی تأمین شود.

مدیر جهادکشاورزی مهریز در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از تولیدات باغی و زراعی مناطق کوهستانی، ییلاقی و حوزه شهری از آب قنوات تأمین که نشان‌دهنده‌ی نقشی حیاتی این شریان در تداوم زندگی و کشاورزی در خطه‌ی کویری یزد است.

کد مطلب 6791226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها