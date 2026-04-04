قنوات مهریز؛ سرچشمه حیات کویر با تأمین سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم زارع خورمیزی ضمن بیان اینکه در مهریز بیش از ۸ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی از قنوات شاخص این شهرستان استفاده میکنند، گفت: دبی تجمیعی این قنوات حدود ۱۵۰ لیتر در ثانیه و طول آنها نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر است که کل سطح زیرکشت زراعی و باغی شهر مهریز و ییلاقات را پوشش میدهد.
وی، اظهار کرد: سرچشمه قنوات مناطق صادق آباد، احمد آباد، نجف آباد، رحمت آباد، دولت آباد، حسن آباد، فهرج و زارچ با تغذیه سرچشمه از آبخوان شهرستان مهریز و انتقال بیش از ۱۰۰ لیتر در ثانیه، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در تأمین بخشی از آب استان یزد را دارند.
وی افزود: در مجموع، ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب از قنوات مهریز استخراج و حدود هزار و ۶۰۰ هکتار باغ و ۸۰۰ هکتار زمین زراعی را آبیاری میکند همچنین از این نعمت ارزشمند در مناطق ییلاقی شهرستان برای پرورش ماهی نیز استفاده میشود.
زارع خورمیزی در ادامه بیان کرد: هر ساله، با بهرهگیری از کمکهای فنی و اعتباری استانی، عملیات لایروبی، مرمت میله چاهها و پیشکارکنی قنوات انجام شده تا ضمن پایداری منابع آبی سنتی، جمعیت ساکن در روستاها حفظ و امنیت غذایی با تولیدات بخش کشاورزی تأمین شود.
مدیر جهادکشاورزی مهریز در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از تولیدات باغی و زراعی مناطق کوهستانی، ییلاقی و حوزه شهری از آب قنوات تأمین که نشاندهندهی نقشی حیاتی این شریان در تداوم زندگی و کشاورزی در خطهی کویری یزد است.
