تولید ماهیان سردآبی در قزوین از مرز ۵۶۰۰ تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری محمودی از تحقق بیش از ۵۶۰۰ تن تولید ماهیان سردآبی در این استان در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد این میزان تولید نسبت به برنامه ابلاغی یکساله ۲۸ درصد رشد داشته است.
وی افزود: میزان تولید ماهیان سردآبی استان قزوین در سال گذشته به ۵ هزار و ۶۰۰ تن رسید. این میزان آبزیان در سطحی به مساحت ۲۵۰ هزار و ۱۷۷ مترمربع و در ۵۱۳ باب استخر محقق شده است.
محمودی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی تولید نسبت به نه ماهه اول سال گذشته، خاطرنشان کرد: در این مدت تعداد ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار قطعه بچهماهی در مزارع پرورشی استان رهاسازی شده است.
وی با بیان اینکه این آمار بیانگر ظرفیت بالای استان قزوین در حوزه پرورش ماهیان سردآبی است، بر لزوم حمایت مستمر از بهرهبرداران برای افزایش تولید، اشتغالزایی و توسعه پایدار آبزیپروری در استان تأکید کرد.
مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و رفع موانع، استان قزوین به یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات محصولات شیلاتی در بین استانهای غیرساحلی کشور تبدیل شود.
