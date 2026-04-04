تاکید سفیر ایران در ازبکستان بر حق دفاع مشروع کشورمان در برابر دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمد علی اسکندری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند، با بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابعاد مختلف روابط دوجانبه و مسیرهای توسعه همکاری‌ها مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

اسکندری در این دیدار با تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحاوز نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی، این تجاوز را نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل عدم توسل به زور و احترام به حاکمیت ملی کشورها توصیف کرد.

وی با استناد به منشور ملل متحد تأکید نمود که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، با رویکردی مسئولانه و متناسب، از امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود صیانت می‌کند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد راهبردی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای، بر اولویت راهکارهای سیاسی، گفت‌وگو، دیپلماسی فعال و چندجانبه‌گرایی تأکید کرده و اقدامات یک‌جانبه و مداخله‌جویانه را از عوامل اصلی بی‌ثباتی و اخلال در روندهای توسعه‌ای و همکاری‌های اقتصادی در منطقه دانست. در همین چارچوب، بر ضرورت تقویت نقش نهادهای بین‌المللی در صیانت از قواعد حقوق بین‌الملل و جلوگیری از تکرار اقدامات ناقض این اصول تأکید شد.

در ادامه، دو طرف با مرور ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، راهکارهای عملی برای تعمیق و گسترش همکاری‌های همه‌جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی را بررسی کرده و بر اهمیت ارتقای سطح تعاملات، تسهیل مبادلات، توسعه کریدورهای منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقتصادی در راستای تحقق منافع مشترک تأکید کردند.

همچنین، طرفین با اشاره به ظرفیت ها، جایگاه و نقش‌آفرینی ایران و ازبکستان ، توسعه روابط دوجانبه را عاملی مهم در تقویت ثبات، امنیت و همگرایی اقتصادی منطقه ارزیابی کردند.