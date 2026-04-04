به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان صبح امروز ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌منظور بررسی روند کاشت و داشت محصولات زراعی به شهرستان رومشکان سفر کرد.

در این سفر، مدیر زراعت، مدیر حفظ نباتات، مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی نیز حضور داشتند و وضعیت مزارع گندم، جو و دانه‌های روغنی از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادای احترام به مقام شهدا

صیادی در بدو ورود به شهرستان رومشکان با حضور در گلزار شهدای گمنام، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

وی در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدان در مقاطع مختلف از جمله دوران هشت ساله دفاع مقدس و جنگ سوم تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی است.

تأکید بر روحیه جهادی در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش الگویی شهدا در خدمت‌رسانی افزود: روحیه ایثار و مجاهدت شهیدان باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد تا بتوان با تلاش مضاعف در مسیر توسعه بخش کشاورزی و خدمت به مردم گام برداشت.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از روحیه جهادی می‌تواند در ارتقای عملکرد تولیدات کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران نقش مؤثری ایفا کند.

بررسی وضعیت کشت محصولات راهبردی

در ادامه این سفر، روند کاشت، داشت و شرایط مزارع گندم، جو و دانه‌های روغنی مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر به ارزیابی وضعیت تولید، چالش‌ها و نیازهای کشاورزان منطقه پرداختند.

این بازدیدها در راستای پایش میدانی وضعیت تولیدات کشاورزی و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد مزارع در سطح استان انجام شده است.