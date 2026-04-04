علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و مدلهای پیشیابی، جو منطقه تا روز پنجشنبه به تناوب تحت تأثیر امواج ناپایدار قرار خواهد داشت.
وی افزود: این شرایط در برخی ساعات روز موجب وزش باد و وقوع رگبارهای موقت بهاری همراه با رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که شدت این پدیدهها بیشتر در نیمه شمالی و نواحی غربی استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تشدید ناپایداریها در اواسط هفته تصریح کرد: شرایط ناپایدار در روز چهارشنبه به ویژه در نیمه غربی استان تقویت میشود و در برخی مناطق احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و همچنین رگبار تگرگ دور از انتظار نیست.
زورآوند در ادامه خاطرنشان کرد: با عبور این سامانه، در روز جمعه پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی به نسبت پایدارتر خواهد بود.
وی همچنین به روند تغییرات دمایی در استان اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا با کاهش نسبی همراه خواهد بود، اما از روز دوشنبه تا پایان هفته به طور غالب روند افزایش دما در سطح استان پیشبینی میشود.
