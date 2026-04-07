احتمال رگبار و تگرگ در برخی نقاط کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده، از عصر سه شنبه تا اواسط وقت فردا (چهارشنبه) شرایط جوی استان ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: در این مدت آسمان استان در برخی ساعات ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در پاره‌ای از مناطق رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این ناپایداری‌ها در برخی نقاط استان، به‌ویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی، می‌تواند با آب‌گرفتگی معابر عمومی و در مواردی رگبار تگرگ همراه باشد.

زورآوند ادامه داد: با عبور این سامانه، از روز پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده شرایط نسبتاً پایدار بر جو استان حاکم خواهد شد و برای این بازه زمانی بارش قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا نیز از امروز تا پایان هفته در اغلب نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت.