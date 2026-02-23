  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

زورآوند: دمای کرمانشاه تا دوشنبه آینده کاهش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود دو موج ناپایدار به جو منطقه خبر داد و گفت: از سه‌شنبه روند کاهش دما آغاز شده و در روزهای شنبه تا دوشنبه محسوس خواهد بود.

علی‌محمد زورآوند مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، موجی ناپایدار طی امروز و فردا سه‌شنبه در جو منطقه تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: این موج ناپایدار علاوه بر افزایش ابرناکی آسمان و وزش باد، در روز سه‌شنبه سبب بارندگی و احتمالاً وقوع رعدوبرق به‌ویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: وزش باد در برخی ساعات به‌صورت نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و این شرایط ممکن است موجب رقیق شدن غبار و ایجاد حالتی غبارآلود در هوای استان شود.

زورآوند ادامه داد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود. البته در روز چهارشنبه احتمال شکل‌گیری مه صبحگاهی به‌ویژه در مناطق مرطوب و کوهستانی وجود دارد که می‌تواند در ساعات ابتدایی روز بر دید افقی اثرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی پایان هفته گفت: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده، موج ناپایدار دیگری جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موج از هسته سردتر و رطوبت کمتری نسبت به موج نخست برخوردار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: این سامانه نیز علاوه بر وزش باد، ممکن است بارش‌های پراکنده‌ای به‌ویژه برای نواحی شمالی استان به همراه داشته باشد، هرچند گستره و شدت بارش‌ها نسبت به موج فعلی محدودتر خواهد بود.

زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان اظهار داشت: متوسط دمای هوا از فردا سه‌شنبه تا دوشنبه هفته آینده به طور غالب روندی رو به کاهش خواهد داشت.

وی افزود: کاهش دما در روزهای شنبه تا دوشنبه محسوس‌تر خواهد بود و شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی لازم است تمهیدات لازم را برای مواجهه با افت دما در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با توجه به نوسانات جوی پیش‌بینی‌شده، کشاورزان، دامداران و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی را به‌صورت مستمر پیگیری کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

کد خبر 6757566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

