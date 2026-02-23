علیمحمد زورآوند مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی، موجی ناپایدار طی امروز و فردا سهشنبه در جو منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: این موج ناپایدار علاوه بر افزایش ابرناکی آسمان و وزش باد، در روز سهشنبه سبب بارندگی و احتمالاً وقوع رعدوبرق بهویژه در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: وزش باد در برخی ساعات بهصورت نسبتاً شدید پیشبینی میشود و این شرایط ممکن است موجب رقیق شدن غبار و ایجاد حالتی غبارآلود در هوای استان شود.
زورآوند ادامه داد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود. البته در روز چهارشنبه احتمال شکلگیری مه صبحگاهی بهویژه در مناطق مرطوب و کوهستانی وجود دارد که میتواند در ساعات ابتدایی روز بر دید افقی اثرگذار باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی پایان هفته گفت: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده، موج ناپایدار دیگری جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موج از هسته سردتر و رطوبت کمتری نسبت به موج نخست برخوردار است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: این سامانه نیز علاوه بر وزش باد، ممکن است بارشهای پراکندهای بهویژه برای نواحی شمالی استان به همراه داشته باشد، هرچند گستره و شدت بارشها نسبت به موج فعلی محدودتر خواهد بود.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان اظهار داشت: متوسط دمای هوا از فردا سهشنبه تا دوشنبه هفته آینده به طور غالب روندی رو به کاهش خواهد داشت.
وی افزود: کاهش دما در روزهای شنبه تا دوشنبه محسوستر خواهد بود و شهروندان بهویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی لازم است تمهیدات لازم را برای مواجهه با افت دما در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با توجه به نوسانات جوی پیشبینیشده، کشاورزان، دامداران و دستگاههای خدماترسان باید اطلاعیههای بعدی هواشناسی را بهصورت مستمر پیگیری کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
