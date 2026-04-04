به گزارش خبرنگار مهر، بعداز گذشت چند روز از تشکیل و راه اندازی پویش « ورزش جان‌فدای ایران» که با پیوستن چهره های نام آشنا از میان ورزشکاران و مسئولان همراه بود، دختران ورزشکار هم امروز (شنبه 15فروردین) وارد این پویش شدند.

یگانه نارویی و سارینا نوری اعضای تیم های ملی وزنه برداری و کاراته بانوان، جزو اولین دختران ورزشکار هستند که با پیوستن به پویش «ورزش جان‌فدای ایران»، به نوعی اعلام کردند که حاضرند برای دفاع از ایران عزیز جان شان را فدا کنند.

اسامی ورزشکاران و مسئولانی که تاکنون به پویش «ورزش جان‌فدای ایران» پیوسته اند، به این شرح است:

* آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو

* سامان پاکباز پارادوومیدانی کار ایران و دارنده مدال طلا و نقره جهانیِ پرتاب وزنه

* مجتبی ملکی قهرمان پاورلیفتینگ جهان

* کسری طاهری بازیکن ملی پوش فوتبال

* علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال

* ذبیح الله پورشب کاپیتان و قهرمان کاراته آسیا و جهان

* پوریا نوروزی عضو تیم ملی تیراندازی

*هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران

* باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

* محمد کریمی زاده عضو تیم ملی جودو

* یگانه نارویی عضو تیم ملی وزنه برداری بانوان

* سارینا نوری عضو تیم ملی کاراته بانوان