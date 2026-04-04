درآمدزایی پایدار برای مددجویان بهزیستی؛ مسکن و اشتغال در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر شنبه در شورای اداری گرمسار با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در محل فرمانداری با اشاره به رسالت سازمان بهزیستی در تامین مسکن مددجویان و جامعه هدف بیان کرد: هم اکنون ساخت پنج هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات خوبی نیز برای تکمیل این واحد ها در سراسر کشورمان تمهید شده است، افزود: برای هر واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه علیرغم همه محدودیت های مالی و اعتباری، سازمان بهزیستی در تلاش است که همه تعهدات خود را اجرایی کند، گفت: در صورت وجود مشکل در تکمیل ساختمان اداری بهزیستی، اعتبار لازم برای تکمیل و بهره‌برداری آن تخصیص خواهد یافت و از این بابت مشکلی نداریم.

حسینی با بیان اینکه بهزیستی برای توانمند سازی و اشتغال زایی جامعه هدف خود نیز تلاش ویژه ای را در دستور کار قرار داده است، تاکید کرد: به دنبال اجرای طرح های اشتغال زایی برای جامعه مخاطب در سراسر کشور هستیم.

وی با اشاره به نمونه هایی از این طرح ها افزود: اشتغال از طریق طرح‌هایی مانند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این دست طرح ها در کنار مقوله توانمند سازی به دنبال ایجاد امکان درآمدزایی پایدار برای افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی است، تاکید کرد: حمایت های خوبی از این طرح ها در کشور انجام می شود.

حسینی با بیان اینکه ایجاد ۴۲ فرصت شغلی طی سال ۱۴۰۵ در مجموعه بهزیستی شهرستان گرمسار برنامه ریزی شده است، گفت: ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شده است.