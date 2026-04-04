به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بانه با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان و در ادامه اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و تجهیزات غیرمجاز، موفق به شناسایی و کشف یک محموله بزرگ از دستگاههای فلزیاب و گنجیاب شدند.
بر اساس این گزارش، در بازرسیهای انجامشده ۵ دستگاه گنجیاب، ۲ دستگاه ردیاب جعبهای، ۱۷ عدد دستگیره فلزیاب، ۱۸۱ عدد کوئل دستگاه گنجیاب، ۳۶ عدد کیف مخصوص حمل، ۲ دستگاه اهمسنج و یک دستگاه کامل رایانه شامل مانیتور، کیس و موس کشف و ضبط شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس ارزش این محموله قاچاق را بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه یک مرد و دو زن شناسایی و دستگیر شدند.
در پایان این گزارش آمده است: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدهاند و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
