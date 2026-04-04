به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی و به دنبال گزارشاتی از استمرار مشکلات شبکه اینترنت در روزهای اخیر و پیرو درخواست بیمه‌پردازان، مهلت پرداخت حق‌بیمه برای بیمه‌شدگان خاص اعم از بیمه‌های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زیرمجموعه‌های آن، بیمه‌های توافقی، کارگران ساختمانی، رانندگان حمل‌ونقل درون و برون شهری، قالیبافان و... یک بار دیگر و تا پایان روز دوشنبه ۱۷ فروردین تمدید شده است.

این اقدام به منظور صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در استمرار ارائه خدمات به بیمه‌پردازانی که در شرایط خاص کنونی موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند صورت گرفته و قابل تمدید نخواهد بود.

براین اساس، بیمه‌شدگان، می‌توانند از طریق شعب، کارگزاری‌ها و سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در مهلت باقی‌مانده نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند تا در استمرار پوشش بیمه‌ای آنها و بهره‌مندی از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه اختلالی بوجود نیاید.