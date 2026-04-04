۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

ملی‌پوشان پاراتکواندو به حضور در اردوی آسیایی فراخوانده شدند

تیم های ملی پاراتکواندو مردان و زنان به منظور حضور در رقابت های قهرمانی آسیا وارد اردوی آماده سازی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پاراتکواندو مردان و زنان برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا از روز سه شنبه (18 فرودین) به میزبانی استان سمنان آغاز می شود.

ورزشکاران دعوت شده به این اردو به این شرح هستند:

مردان

ورزشکاران: شهرام صحراپیما، ابوالفضل ایمانی، محمدطاها حسن پور، سعید صادقیان پور، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت شناس، امیر جودی، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، محمد جواد حسینیان و حامد حق شناس
کادر فنی: پیام خانلرخانی (سرمربی)، مهدی احمدی، حامد جعفری، حسین کریمی (مربیان)

زنان

ورزشکاران: آیلار جامی، نرگس جوادی، زهرا سلطانی، رزا ابراهیمی، سحر قنبری، مریم عبداله پور، زهرا رحیمی، لیلا میرزایی، پریماه تورانی، رومینا چمسورکی، مرضیه نصرالهی، زینب رضا دوست
کادر فنی: عاطفه کشاورز (سرمربی)، لیلا خزائی، راحله موسویان (مربیان)، زهرا بالایی (بدنساز)

️هفدهمین دوره رقابت های پاراتکواندو قهرمانی آسیا از 4 خرداد به میزبانی مغولستان در شهر اولانباتور آغز می شود.

