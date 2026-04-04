پیگیری اردوی تیم ملی واترپلو ساحلی برای حضور در سانیا

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کریمی، امین قویدل، آرمان شمس، علیرضا مهری، حسین لاله‌سیاه و اشکان ایرانپور اردونشینان تیم ملی واترپلو ساحلی را تشکیل می دهند. ضمن اینکه مهدی یزدانخواه، لژیونر واترپلو ایران در یونان هم بعد از بازگشت به کشور به تمرینات این تیم اضافه خواهد شد.

این اردونشینان زیر نظر حمید قدسی نژاد (سرمربی) همراه با محمدمهدی طیران (مربی) پیگیر تمرینات شان هستند. دانیال خاکبان هم به عنوان سرپرست و مدیرفنی کنار تیم حضور دارد.

تیم ملی واترپلو ساحلی برای حضور در بازی های ساحلی آسیا آماده می شود. این بازی ها از ۲ اردیبهشت به میزبانی چین و در سانیا آغاز می شود و به مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت.