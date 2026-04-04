به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای نسبت به افزایش تماسهای تلفنی مشکوک به نام این سازمان هشدار داد.
در این اطلاعیه آمده است: هرگونه تماس تلفنی تحت عنوان همکاری با نماینده سازمان که با هدف دریافت اطلاعات شخصی، مالی یا اطلاعات حساب بانکی افراد و یا درخواست پرداخت وجه در قبال ارائه خدمات مرتبط با تأمین اجتماعی انجام شود، مصداق جعل و کلاهبرداری است.
سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که شهروندان باید از ارائه هرگونه اطلاعات به این افراد خودداری کرده و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش دهند.
این سازمان همچنین از مردم خواست با افزایش هوشیاری، از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو جلوگیری کنند.
نظر شما