به گزارش خبرگزاری مهر،سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش تماس‌های تلفنی مشکوک به نام این سازمان هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: هرگونه تماس تلفنی تحت عنوان همکاری با نماینده سازمان که با هدف دریافت اطلاعات شخصی، مالی یا اطلاعات حساب بانکی افراد و یا درخواست پرداخت وجه در قبال ارائه خدمات مرتبط با تأمین اجتماعی انجام شود، مصداق جعل و کلاهبرداری است.

سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که شهروندان باید از ارائه هرگونه اطلاعات به این افراد خودداری کرده و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش دهند.

این سازمان همچنین از مردم خواست با افزایش هوشیاری، از سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو جلوگیری کنند.