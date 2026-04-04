سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصدهای تخصصی انجامشده توسط سازمان اطلاعات انتظامی شهرستان، سه نفر که در بستر فضای مجازی و برخی تحرکات میدانی اقدام به ارسال اطلاعات برای شبکههای معاند میکردند، شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد این افراد علاوه بر فعالیتهای هدفمند در فضای مجازی، در مقاطعی اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعاتی از برخی نقاط و تأسیسات شهرستان برای شبکههای معاند خارج از کشور کرده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه ادامه داد: متهمان پس از شناسایی در یک عملیات هماهنگ بازداشت شدند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.
سرهنگ بدیعیان با قدردانی از همکاری شهروندان در ارتقای امنیت عمومی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا موارد مرتبط با جمعآوری و انتقال اطلاعات، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
