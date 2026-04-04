۱۱۰ هزار خدمت هلال احمر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت تیمهای عملیاتی و حمایتی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در سالهای اخیر با تمرکز بر خدمات میدانی و مداخلات اجتماعی، دامنه گستردهای از جامعه را تحت پوشش قرار داده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در این خصوص ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مجموع خدمات ارائه شده توسط تیمهای «سحر» و «سحاب» به بیش از ۱۱۰ هزار نفر رسیده که بیانگر نقش پررنگ این تیمها در عرصههای امدادی و اجتماعی است.
محمدعلی کاوسی با اشاره به مأموریتهای این تیمها افزود: تیم «سحر» بیشتر در حوزه حمایتهای روانی، بهویژه برای کودکان و خانوادهها فعال است و تیم «سحاب» نیز با حضور در محیطهای شهری و بینراهی، خدمات بشردوستانه و امدادی ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه حضور نیروهای داوطلب در این طرحها چشمگیر بوده، ادامه داد: صدها نفر از اعضای جوان و داوطلب هلال احمر در قالب این تیمها بهکارگیری شدهاند و در موقعیتهای مختلف به مردم خدماترسانی کردهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: ایجاد فضاهای دوستدار کودک، ارائه آموزشهای امدادی، خدمات حمایتی و مداخلات روانی از جمله اقدامات شاخص این تیمها به شمار میرود که در ارتقای تابآوری اجتماعی مؤثر بوده است.
کاوسی در پایان با تأکید بر رویکرد توسعهمحور این خدمات، اظهار کرد: تقویت فعالیتهای داوطلبانه و گسترش برنامههای بشردوستانه در سطح استان با جدیت دنبال میشود تا دامنه خدمات به اقشار بیشتری از جامعه برسد.
