مدیرکل کار بوشهر: شرایط کاری ایمن و پایدار برای کارگران فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پروانه در بازدید از بخش‌های مختلف یک واحد تولیدی ضمن گفت‌وگو با مدیران و کارگران این مجموعه، از روند تولید و فعالیت این واحد صنعتی در شرایط حساس کنونی بازدید کرد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تولید در شرایط جنگی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری پایداری واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران اهمیت دارد و کارگران و کارفرمایان با روحیه جهادی در حال ایفای نقش مؤثر خود در پشتیبانی از اقتصاد کشور هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: واحدهای تولیدی فعال در حوزه‌های صنعتی و خدماتی، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور دارند و حمایت از این مجموعه‌ها در اولویت برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

پروانه در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی گفت: نیروی کار مهم‌ترین سرمایه هر واحد تولیدی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، شرایط کاری ایمن و پایدار برای کارگران فراهم شود.

در جریان این بازدید، مدیران این شرکت گزارشی از روند تولید، ظرفیت‌های موجود و اقدامات انجام شده برای استمرار فعالیت مجموعه در شرایط کنونی ارائه کردند.