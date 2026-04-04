پایداری روند تولید در کارخانه سیمان بندر خمیر باوجود حمله پهپادی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر الوندیان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: با وجود این اقدام مذبوحانه دشمن، هیچگونه خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده و روند تولید در کارخانه سیمان بندر خمیر همچنان پایدار است.
وی در مصاحبه با سیما با بیان اینکه سرمایهگذاریهای گستردهای در صنعت سیمان انجام شده است، افزود: این اتفاقات تاثیری در تولید و تامین سیمان مورد نیاز کشور نخواهد داشت.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ضمن محکوم کردن حملات دشمن به کارخانههای سیمان و مجموعههای صنعتی گفت: در پی حمله ۷ فروردینماه دشمن آمریکایی ـ صهیونی به کارخانه سیمان فیروزآباد واقع در استان فارس دو تن از کارگران شهید شدند و خسارتهایی به ماشینآلات و ابزارآلات صنعتی وارد شده است.
به گفته الوندیان: حمله به مجموعههای کارگری که برای امرار معاش در حال فعالیت هستند، جنایت جنگی است و نشاندهنده بیچارگی دشمنان جنایتکار است که به فضل الهی، محکوم به شکست هستند.
معاون امنیتی استاندار هرمزگان نیز در پی حمله پهپادی آمریکایی ـ صهیونی به کارخانه سیمان بندر خمیر گفت: باوجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید و ناامنیآفرینی، فرآیند تولید در این کارخانه همچنان ادامه دارد و اینگونه اقدامات نه تنها خللی در اراده مردم و مسئولین برای پیشرفت ایجاد نمیکند، بلکه باعث افزایش آمادگی دفاعی و هوشیاری در برابر تهدیدات خواهد شد.
