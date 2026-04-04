۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

پایداری روند تولید در کارخانه سیمان بندر خمیر باوجود حمله پهپادی دشمن

پایداری روند تولید در کارخانه سیمان بندر خمیر باوجود حمله پهپادی دشمن

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور گفت: حمله پهپادی آمریکایی ـ صهیونی به کارخانه سیمان بندر خمیر در استان هرمزگان تلفات جانی نداشته و روند تولید همچنان پایدار است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: با وجود این اقدام مذبوحانه دشمن، هیچ‌گونه خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده و روند تولید در کارخانه سیمان بندر خمیر همچنان پایدار است.

وی در مصاحبه با سیما با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در صنعت سیمان انجام شده است، افزود: این اتفاقات تاثیری در تولید و تامین سیمان مورد نیاز کشور نخواهد داشت.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ضمن محکوم کردن حملات دشمن به کارخانه‌های سیمان و مجموعه‌های صنعتی گفت: در پی حمله ۷ فروردین‌ماه دشمن آمریکایی ـ صهیونی به کارخانه سیمان فیروزآباد واقع در استان فارس دو تن از کارگران شهید شدند و خسارت‌هایی به ماشین‌آلات و ابزارآلات صنعتی وارد شده است.

به گفته الوندیان: حمله به مجموعه‌های کارگری که برای امرار معاش در حال فعالیت هستند، جنایت جنگی است و نشان‌دهنده بیچارگی دشمنان جنایتکار است که به فضل الهی، محکوم به شکست هستند.

معاون امنیتی استاندار هرمزگان نیز در پی حمله پهپادی آمریکایی ـ صهیونی به کارخانه سیمان بندر خمیر گفت: باوجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید و ناامنی‌آفرینی، فرآیند تولید در این کارخانه همچنان ادامه دارد و اینگونه اقدامات نه تنها خللی در اراده مردم و مسئولین برای پیشرفت ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث افزایش آمادگی دفاعی و هوشیاری در برابر تهدیدات خواهد شد.

سمیه رسولی

