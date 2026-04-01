صیانت از حقابه دریاچه ارومیه در دستور کار دستگاه های متولی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه با همراهی نماینده و فرماندار شهرستان میاندوآب و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولی، از محدوده رودخانه‌های زرینه‌رود، سیمینه‌رود، رود گدار، رود مهاباد، شهرچای و باراندوزچای ارومیه و دیگر رودخانه‌های منتهی به نگین ایران بازدید کرد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت مدیریت دقیق منابع آبی، گفت: صیانت از حقابه دریاچه ارومیه و جلوگیری از هرگونه مداخله‌ای که مانع رسیدن آب به پیکره دریاچه شود، در دستورکار دستگاه‌های متولی باشد.

رحمانی احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌های حوضه آبریز آن را یک اولویت ملی دانست و افزود: اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه لایروبی بستر رودخانه‌ها، ساماندهی انشعابات، کنترل برداشت‌ها و بازنگری در نحوه بهره‌برداری از منابع آب، از الزامات جدی برای کمک به پایداری اکوسیستم منطقه است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری حاشیه رودخانه‌های آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: حریم و محدوده رودخانه‌ها می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، به یکی از محورهای توسعه گردشگری، نشاط اجتماعی و بهره‌برداری پایدار تبدیل شود و این امر باید هم‌زمان با حفظ حریم قانونی، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و صیانت از منابع آب دنبال شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های احیا و مراقبت مستمر از رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه شده و افزود: نجات دریاچه ارومیه تنها با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، پایش مداوم و همراهی همه‌جانبه نهادهای مسئول است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان با تأکید بر نقش مردم، کشاورزان و مدیران محلی در حفظ منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، اضافه کرد: موفقیت در مسیر احیای دریاچه ارومیه زمانی حاصل می‌شود که نگاه حاکم بر مدیریت حوضه آبریز، نگاهی مسئولانه، علمی و بلندمدت باشد.

در این بازدید وضعیت بستر رودخانه‌ها، میزان رسوب‌گذاری، نقاط نیازمند لایروبی و همچنین انشعابات و برداشت‌های احتمالی از مسیر رودخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.