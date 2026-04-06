تالاب زاویه سفلی چالدران آبگیری شد

به گزازش خبرگزاری مهر، حجت آذریار در این زمینه اظهار کرد: این طرح با اعتبار تخصصی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و هدایت آب از حوزه آبریز خود تالاب و هدایت آب مازاد کشاورزی توسط جوامع محلی حاشیه تالاب، بار دیگر به شرایط دوره پرآبی در یک دهه بازگشته و اکنون زیستگاهی امن برای تعداد زیادی از انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم شده است.

وی با اشاره به بهبود چشمگیر وضعیت آبگیری تالاب زاویه سفلی افزود: عملیات پروژه لایروبی تالاب زاویه سفلی و هدایت آب مازاد کشاورزی به این میراث طبیعی را میتوان یک نمونه موفق مشارکت جوامع محلی حاشیه تالاب در حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند عنوان کرد که بازدیدهای اخیر نشان می‌دهد این تالاب در شرایطی مشابه دوره‌های پرآبی دهه نود شمسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیامدهای مثبت آبگیری تالاب زاویه سفلی برای تنوع زیستی اظهار کرد: ایجاد زیستگاهی امن و مناسب موجب شده تا بیش از هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی در این تالاب روئت شده که از جمله این پرندگان می توان به گونه نادر اردک سرسفید و گونه‌های دیگر همچون چنگر، آنقوت، کاکایی، حواصیل خاکستری، باکلان کوچک، اردک سرسبز، اردک سرحنایی و اردک بلوطی و سایر پرندگان اشاره کرد.