توسعه متوازن شهری باید در اولویت دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در آیین افتتاح بوستان شهیده رها حیدری از شهدای جنگ رمضان در ارومیه، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار شهری، اقدامات شهرداری ارومیه در توسعه خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی و رفاهی در این مناطق را قابل تقدیر دانست.

وی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه امکانات و خدمات در سطح شهر، افزود: توسعه متوازن شهری باید به‌ عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در دستورکار تمامی دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌های اجرایی قرار گیرد.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه توجه به مناطق محروم و کم‌برخوردار از مطالبات جدی مردم است، خاطرنشان کرد: شهرداری ارومیه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری را در راستای ارتقای سطح خدمات شهری و بهبود وضعیت مناطق کم‌برخوردار انجام داده است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، در جهت رفع مشکلات مناطق محروم، اعم از مسائل رفاهی، زیرساختی و معیشتی، با جدیت، برنامه‌ریزی منسجم و نگاه عدالت‌محور اقدام کنند.

رحمانی اضافه کرد: استانداری آذربایجان‌غربی پیگیری مستمر مسائل و مشکلات مناطق شهری، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، را از اولویت‌های اصلی خود قرار داده و این مسیر با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.