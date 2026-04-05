به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی، بر لزوم تقویت همکاریها میان دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرده و گفت: همراهی همهجانبه دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی میتواند در مدیریت شرایط، حفظ ثبات بازار و تداوم روند توسعه استان نقشآفرین باشد.
وی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی از ظرفیتهای مهم اقتصادی، تجاری و مرزی برخوردار است، افزود: بهرهگیری حداکثری از این توانمندیها در راستای رونق تولید و افزایش تابآوری اقتصادی استان در دستورکار است.
در این نشست آخرین وضعیت همکاری و همافزایی میان دولت و فعالان اقتصادی استان در شرایط جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته و حاضران بر ضرورت تداوم تعامل سازنده برای حمایت از تولید، تجارت و اشتغال تأکید کردند.
همچنین در این جلسه برخی تسهیلات و حمایتهای دولتی ویژه واحدهای تولیدی و تجاری مطرح و راهکارهای اجرایی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا در استان بررسی شد.
