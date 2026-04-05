به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی صبح یکشنبه در بازدید از ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان، با اشاره به اهمیت حضور تأثیرگذار مردم و فعالان حوزه سلامت در روزهای حساس اخیر، افزود: در این شرایط سرنوشت‌ساز، همدلی مردم و مجاهدت کادر درمان شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهرستان اشنویه در همین ایام به بهره‌برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی برای تکمیل و افتتاح این پروژه بسیار ارزشمند بوده است.

استاندار آذربایجان‌غربی سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان و بازدید از پروژه بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه را نیز از رویدادهای مهم این ایام دانست و افزود: در این سفر، تصمیمات خوبی برای تأمین منابع مالی این پروژه اتخاذ شد و امید می‌رود بخش عمده آن تا پایان سال به اتمام برسد.

رحمانی همچنین با اشاره به نیاز استان به آمبولانس‌های جدید، از توافق برای تأمین این خودروها با مشارکت سازمان اورژانس کشور و استان خبر داد و اضافه کرد: دارو و تجهیزات پزشکی نیز در اولویت ورود و تأمین قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ظرفیت‌های استان در حوزه ترانزیت و تجارت، خواستار مشارکت مردم و بخش خصوصی در بهره‌گیری از فرصت‌های موجود شد.