به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهادکشاورزی، علی محمدحسینی با اشاره به رسالت خطیر مسئولین در تامین امنیت غذایی، از توزیع ۵۷ هزارکیسه کود شیمیایی یارانه‌ای در شهرستان‌های این استان طی ۳۲ روز جنگ رمضان خبر داد.

او همچنین از توزیع ۲۸۶۶ تن کود یارانه‌ای سرک خبر داد و افزود: این خدمات بی‌وقفه، نشان‌دهنده تعهد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات استراتژیک ازجمله گندم، جو و دانه‌های روغنی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی استان تهران اظهارداشت: توزیع هدفمند و گسترده کودهای یارانه‌ای درحالی صورت می‌گیرد که دستیابی به خودکفایی در محصولات استراتژیک، همواره یکی از اولویت‌های اصلی دولت بوده و در شرایطی که نوسانات جهانی بر قیمت نهاده‌های کشاورزی تأثیر گذاشته، این یارانه‌ها نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و حفظ صرفه اقتصادی کشت محصولات ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: تامین به‌ موقع و کافی نهاده‌های اساسی ازجمله کود به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری به تولید پرداخته و در نهایت، سفره غذایی مردم از تنوع و وفور بیشتری برخوردار شود.