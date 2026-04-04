فرماندار عسلویه: ساماندهی معیشت مردم و نظارت بر بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،اسکندر پاسالار عصر شنبه در نشست تنظیم بازار که با حضور مسئولان کارگروه تنظیم بازار برگزار شد، اظهار کرد: در وضعیت کنونی، کارگروه تنظیم بازار و همه دستگاه‌های مربوطه باید با نظارت دقیق بر بازار، در امور معیشت مردم تسهیلگری کنند.

فرماندارعسلویه این اقدام را گامی ضروری برای حمایت از شهروندان دانست و بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی و کالاهای تنظیم بازاری تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت جلوگیری از احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و خواستار گزارش‌دهی منظم از وضعیت بازار شد.