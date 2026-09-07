به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان حوزه جمعیت و خانواده و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به یکدست نبودن آمار آموزش عالی در بخش‌های مختلف گفت: آبان سال گذشته یک کارگروه حکمرانی داده تشکیل دادیم که معاون وزیر ارتباطات نیز به‌طور خاص عضو این جلسه است و به‌طور مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند. تلاش ما این است که همه انواع و اقسام داده‌های محیط دانشگاه را در یکجا جمع‌آوری کنیم و سامانه‌های مختلف را تجمیع کنیم.

وی افزود: کل سامانه‌های ما ممکن است به سه سامانه دانشجویی، کارمندی و استادی محدود شود و اطلاعات نیز به‌صورت برخط در اختیار قرار گیرد. البته برای اطلاعات مختلف، سطوح دسترسی تعریف می‌کنیم، چرا که ممکن است برخی اطلاعات محرمانه باشد، اما غیر از این موارد، همه بتوانند اطلاعات را مشاهده کنند؛ برای مثال، تعداد دانشجویان دکتری در هر لحظه مشخص باشد.

وزیر علوم ادامه داد: ممکن است فردا این عدد بالا یا پایین برود. مثلاً من خودم الان آمار دانشگاه‌های تحت پوششمان را می‌خواهم؛ یک‌بار می‌گویند ۱۰۵ دانشگاه و یک‌بار می‌گویند ۱۰۷ دانشگاه. آمار دانشجویان نیز به همین شکل است.

سیمایی صراف با اشاره به تفاوت آمار در برخی فرآیندهای اجرایی اظهار کرد: مثل تجاری که دو دفتر مالیاتی دارند؛ یکی برای بانک‌ها که می‌خواهد تسهیلات بگیرد و یکی برای پرداخت مالیات. بسته به اینکه بگوییم می‌خواهم پول تغذیه پرداخت کنم، آمار بالا می‌رود و وقتی می‌گوییم ظرفیت را بالا ببرم، آمار دانشجو کاهش پیدا می‌کند و آمار پایین می‌آید. بنابراین آمارها برحسب خوداظهاری نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مسیری را در حال تعیین آن هستیم که دانشجو وقتی وارد سیستم آموزش کشور می‌شود، مجبور باشد از همان درگاهی که ما تعیین می‌کنیم وارد شود و از همان درگاه مرکزی خارج شود. بنابراین دانشگاه‌ها نمی‌توانند آمار متفاوت ارائه دهند و نمی‌توانند اطلاعات را کتمان کنند.

وزیر علوم با اشاره به روند تعیین اقلام داده مورد نیاز در این کارگروه گفت: بخشی از این جلسات فقط به تعیین اقلام داده اختصاص یافته است. به‌اصطلاح، مثلاً به معاون پژوهشی گفتیم شما اقلام داده‌ای را که نیاز داریم بگو؛ ممکن بود ۲۵ مورد را مطرح کند، اما بسیاری از این اطلاعات، لازم و مفید نبود و اصلاً نباید در اقلام داده قرار می‌گرفت.

سیمایی صراف ادامه داد: بنابراین اطلاعات مربوط به آموزش، پژوهش، فناوری، دانشجو، کارمند و هیئت علمی و انواع و اقسام داده‌هایی که از این بخش‌ها نیاز داریم، در حال سامان پیدا کردن است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم بتوانیم پیشخوان این سامانه را تا دو، سه ماه آینده راه‌اندازی کنیم.