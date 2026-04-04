۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

مقابله پدافند هوایی روسیه با حملات پهپادی اوکراین

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۸۵ پهپاد اوکراینی در ۵ منطقه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق مختلف خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۸۵ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز ۵ منطقه رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: طی شب گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه، ۸۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک و اوریول رهگیری و منهدم کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که مسکو مقابله با اهداف متخاصم بر فراز آسمان این کشور را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است.

    • حسن IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      ای کاش روسیه از این سامانه های پدافندی به ایران هم می داد تا جنایتکاران نتوانند در آسمان کشور جولان بدهند

