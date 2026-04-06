حمله اوکراین به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسیسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوکراین شب گذشته مجتمع حمل و نقل دریایی نووروسیسک را هدف حمله پهپادی قرار داد.
براساس این بیانیه، در پی حملات پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسییسک، یک خط لوله و اسکله بارگیری و تخلیه آسیب دیدهاند.
وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تأکید کرد: هدف کی یف وارد کردن خسارت اقتصادی به سهامداران آن از آمریکا و قزاقستان بوده است. نیروهای مسلح اوکراین همچنین به زیرساخت های غیرنظامی در نووروسیسک، از جمله ساختمان های مسکونی حمله کردند که در پی این حمله شماری غیرنظامی زخمی شدند.
نظر شما