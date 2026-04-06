حمله اوکراین به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسیسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوکراین شب گذشته مجتمع حمل و نقل دریایی نووروسیسک را هدف حمله پهپادی قرار داد.

براساس این بیانیه، در پی حملات پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسییسک، یک خط لوله و اسکله بارگیری و تخلیه آسیب دیده‌اند.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تأکید کرد: هدف کی ‌یف وارد کردن خسارت اقتصادی به سهامداران آن از آمریکا و قزاقستان بوده است. نیروهای مسلح اوکراین همچنین به زیرساخت‌ های غیرنظامی در نووروسیسک، از جمله ساختمان‌ های مسکونی حمله کردند که در پی این حمله شماری غیرنظامی زخمی شدند.