  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

حمله اوکراین به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسیسک

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از حمله اوکراین به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسیسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اوکراین شب گذشته مجتمع حمل و نقل دریایی نووروسیسک را هدف حمله پهپادی قرار داد.

براساس این بیانیه، در پی حملات پهپادی به تأسیسات کنسرسیوم خط لوله خزر در نووروسییسک، یک خط لوله و اسکله بارگیری و تخلیه آسیب دیده‌اند.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تأکید کرد: هدف کی ‌یف وارد کردن خسارت اقتصادی به سهامداران آن از آمریکا و قزاقستان بوده است. نیروهای مسلح اوکراین همچنین به زیرساخت‌ های غیرنظامی در نووروسیسک، از جمله ساختمان‌ های مسکونی حمله کردند که در پی این حمله شماری غیرنظامی زخمی شدند.

کد مطلب 6793499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اوکراین که کاره ای نیست انگلیس و آمریکا دارن تلاش میکنند روسیه را آسیب بزنند . پالایشگاهها و نیروگاه‌های آمریکا را بزنید تا جنگ به خاک آمریکا کشیده شود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها