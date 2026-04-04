به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی ویژه اجتماعات حماسی مردم در سومین جنگ تحمیلی، با قدردانی از حضور گسترده اقشار مختلف مردم در صحنه، اظهار کرد: از ابتدای این ایام، شاهد حضور پرشور مردم از همه گروه‌ها، از دانش‌آموز و دانشجو تا کشاورز، بازاری و فرهنگی در کف میدان بوده‌ایم که این حضور جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده موکب‌ها افزود: بسیاری از موکب‌داران به‌صورت خودجوش و بر اساس توان خود وارد میدان شدند و شرایط فعلی با مناسبت‌های معمول مذهبی تفاوت دارد، چراکه در این وضعیت خاص، بدون برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت، شاهد برپایی موکب‌ها هستیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه شرایط کشور، شرایطی ویژه و متفاوت است، ادامه داد: در چنین وضعیتی باید در مصرف منابع و امکانات مدیریت داشته باشیم و از ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند استفاده کنیم.

هاشمی با تأکید بر نقش مدیران در حمایت از این حرکت مردمی گفت: حضور مدیران در کنار مردم قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها به‌صورت منسجم‌تر و هماهنگ‌تر وارد عمل شوند.

وی از تشکیل ستاد ساماندهی حمایت از موکب‌ها خبر داد و افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، هر دستگاه اجرایی یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها مسئولیت پشتیبانی از یک یا چند موکب را بر عهده می‌گیرند تا روند حمایت‌ها هدفمند و عادلانه انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در کمک‌رسانی‌ها بیان کرد: کمک‌ها باید در قالب یک سازوکار مشخص ثبت و مدیریت شود تا همه موکب‌ها به‌صورت متوازن از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

هاشمی همچنین بر لزوم توجه به مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: حمایت‌ها نباید محدود به مرکز استان باشد و باید همه شهرستان‌ها و حتی روستاها را دربر گیرد، چراکه این حرکت مردمی در سراسر استان جریان دارد.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفظ انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر حضور مردم نبود، دشمنان به دنبال ایجاد تنش و ناامنی داخلی بودند، اما این حضور گسترده، نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این روزها، ایام آزمون مسئولان است، گفت: مدیران باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی صادقانه استفاده کنند و بدانند که این همراهی با مردم، یک وظیفه اساسی است.

هاشمی در پایان تأکید کرد: حمایت از موکب‌ها نیازمند هزینه‌های سنگین نیست و حتی با حداقل امکانات نیز می‌توان این حرکت را تداوم بخشید، مهم آن است که این حضور مردمی حفظ و تقویت شود.