جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اجرای طرح سلامت نوروزی و همزمانی آن با شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و آماده‌باش کامل حوزه سلامت، میزان شکایات ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

وی با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه‌های ۱۹۰، ۱۳۶، تکریم دانشگاه و سامانه سامد ریاست جمهوری افزود: در ایام نوروز امسال تعداد شکایات در سامانه ۱۹۰ و سامانه تکریم، نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در سامانه‌های ۱۳۶ و سامد نیز موردی از شکایت در حوزه سلامت، ثبت نشده است.

نظری تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی و وضعیت جنگی مواجه بود، ارائه خدمات سلامت بدون وقفه و با کیفیت مطلوب در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: از ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۱۴ فروردین‌ ماه جاری، اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در مجموع ۵ هزار و ۶۳ مأموریت انجام داده که شامل ۳۰۳ مأموریت ترافیکی شهری، ۲۴۵۸ مأموریت غیرترافیکی شهری، ۴۴۸ مأموریت ترافیکی جاده‌ای و ۱۸۵۴ مأموریت غیرترافیکی جاده‌ای بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: در این بازه زمانی، تعداد کل مصدومان یک‌هزار و ۴۵۵ نفر گزارش شده که از این تعداد، ۳۳۲ مصدوم در مأموریت‌های شهری و ۶۳۷ مصدوم در مأموریت‌های جاده‌ای به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی افزود: در حوزه تلفات نیز ۲ مورد فوتی ترافیکی شهری، ۱۷ مورد فوتی ترافیکی جاده‌ای و ۱۰ مورد فوتی ناشی از حوادث ترافیکی در بیمارستان‌ها ثبت شده است.

نظری بیان کرد: در حوزه معاونت غذا و دارو، ۲۳۵ مورد بازرسی از داروخانه‌های دولتی شبانه‌روزی و روزانه، ۷۳ مورد بازرسی از عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آرایشگاه‌های زنانه، ۴۹۰ مورد بررسی برچسب بسته‌بندی مواد غذایی، آشامیدنی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه و ۱۰۵ مورد نمونه‌برداری در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین ۳۴۲ مورد انجام آزمون‌های تخصصی میکروبی و شیمیایی، ۵۶۴ مورد پاسخگویی به کمبودهای دارویی و شیرخشک و ۱۱ مورد بازرسی از شرکت‌های تولیدی، عرضه‌کننده و پخش دارو و فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک انجام شده است.

نظری با اشاره به عملکرد گسترده حوزه بهداشت تصریح کرد: در این مدت، ۱۱ هزار و ۶۴۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، منابع آب و مراکز بین‌راهی و تفریحی انجام شده، ۶ هزار و ۶۸ مورد کلرسنجی شبکه آبرسانی صورت گرفته و ۶ هزار و ۴۹۶ مورد سنجش پرتابل و نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۳ هزار و ۷۳۵ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی معدوم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اقدامات حوزه درمان اظهار کرد: در ایام نوروز، ۷۲ مورد بازدید از بیمارستان‌ها، ۵۴ مورد بازدید از درمانگاه‌ها، ۳۷ مورد بازدید از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ۱۷ مورد بازدید از مراکز تصویربرداری پزشکی، ۱۷ مورد بازدید از مراکز دندانپزشکی و ۸۶ مورد بازدید مدیریتی از واحدهای مختلف انجام شده است.

وی افزود: کاهش شکایات مردمی در کنار حجم گسترده خدمات ارائه‌شده در شرایط بحران، نشان‌دهنده آمادگی، تعهد و کارآمدی نظام سلامت استان در پاسخگویی به نیازهای مردم است.