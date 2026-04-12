حمله به مراکز درمانی؛ نقض آشکار حقوق بشر و تهدید سلامت عمومی جامعه

حمید ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز بهداشت و درمان اظهار کرد: حمله به بیمارستانها، پایگاههای اورژانس و مراکزی که مأموریت اصلی آنها حفظ جان انسانها و ارائه خدمات درمانی به بیماران است، اقدامی کاملاً غیرانسانی و برخلاف اصول مسلم حقوق بینالملل و موازین انسانی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه مراکز درمانی باید همواره از هرگونه تعرض و درگیری مصون بمانند، افزود: بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ژنو، مراکز درمانی، کادر پزشکی، آمبولانسها و نیروهای امدادی جزو نهادهای حمایتی محسوب میشوند و هدف قرار دادن آنها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: متأسفانه در چنین حملاتی، علاوه بر آسیب دیدن زیرساختهای درمانی، جان بیماران، کودکان، سالمندان و حتی کادر درمان که در حال خدمترسانی هستند در معرض خطر جدی قرار میگیرد، این مسئله نهتنها روند درمان بیماران را مختل میکند بلکه دسترسی مردم به خدمات حیاتی پزشکی را نیز با مشکل مواجه میسازد.
ابرهدری با اشاره به نقش مهم نیروهای اورژانس و کادر درمان در حفظ سلامت جامعه گفت: نیروهای فوریتهای پزشکی در همه شرایط، حتی در دشوارترین بحرانها و حوادث، در کنار مردم حضور دارند و با تمام توان برای نجات جان مصدومان و بیماران تلاش میکنند، از این رو تعرض به مراکز درمانی و نیروهای امدادی در واقع حمله به انسانیت و سلامت عمومی جامعه است.
وی تصریح کرد: جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر باید در برابر چنین اقدامات خشونتآمیزی سکوت نکنند و با اتخاذ مواضع جدی، مانع تکرار اینگونه حملات شوند، حفظ امنیت مراکز درمانی و حمایت از کادر درمان باید به عنوان یک اصل اساسی در همه درگیریها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: کادر درمان در سراسر جهان بدون توجه به ملیت، مذهب یا گرایشهای سیاسی افراد، تنها با هدف نجات جان انسانها فعالیت میکنند و ضروری است امنیت و حرمت این مراکز در همه شرایط حفظ شود تا امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران بدون دغدغه و در فضایی امن فراهم باشد.
نظر شما