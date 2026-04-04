  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

دستگیری عامل قمه‌کشی و ضرب و جرح اپراتور پمپ بنزین در رشت

دستگیری عامل قمه‌کشی و ضرب و جرح اپراتور پمپ بنزین در رشت

رشت- مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: عامل قمه‌کشی و ضرب و جرح اپراتور پمپ بنزین در رشت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در یک جایگاه عرضه سوخت واقع در محدوده سراوان شهرستان رشت، بلافاصله مأموران انتظامی پاسگاه سراوان در محل حاضر و نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.

فرد ضارب غیر بومی با استفاده از سلاح سرد به دو اپراتور جایگاه عرضه سوخت حمله ور شده و سبب جراحت هر دو کاربر سوخت، ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در محل شده بود.

ماموران پاسگاه سراوان در اقدامی سریع، ضارب را زمین‌گیر کرده و وی را دستگیر کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.

کد مطلب 6791659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها