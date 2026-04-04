به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری با سلاح سرد در یک جایگاه عرضه سوخت واقع در محدوده سراوان شهرستان رشت، بلافاصله مأموران انتظامی پاسگاه سراوان در محل حاضر و نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.

فرد ضارب غیر بومی با استفاده از سلاح سرد به دو اپراتور جایگاه عرضه سوخت حمله ور شده و سبب جراحت هر دو کاربر سوخت، ایجاد ناامنی و رعب و وحشت در محل شده بود.

ماموران پاسگاه سراوان در اقدامی سریع، ضارب را زمین‌گیر کرده و وی را دستگیر کردند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.