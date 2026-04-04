۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

۱۰.۵ تن فرآورده دامی غیربهداشتی در مازندران معدوم شد

ساری - مدیرکل دامپزشکی مازندران از پایان طرح نظارت بهداشتی در ایام رمضان و نوروز خبر داد و گفت: ۱۰.۵ تن فرآورده دامی غیربهداشتی در استان معدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران مازندران از پایان طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز خبر داد و اعلام کرد که در این مدت، بیش از ۱۲ هزار بازدید از مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های خام دامی در سطح استان صورت گرفته است.

آقاپور کاظمی با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین سلامت عمومی، گفت: این طرح با هدف نظارت دقیق بر فرآیند تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های دامی آغاز شد و با بسیج ۴۷ اکیپ بازرسی و ۱۷۸ نیروی تخصصی دامپزشکی به‌صورت شبانه‌روزی در استان مازندران اجرا شد.

وی افزود: در جریان این نظارت‌ها، ۸ نمونه آزمایشگاهی از فرآورده‌های خام دامی به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال و از نظر سلامت و عدم آلودگی بررسی شدند. همچنین، ۶۳۱ تخلف بهداشتی شناسایی شد که در پی آن، ۱۹ پرونده قضائی تشکیل و به مراجع قضائی ارجاع گردید.

آقاپور کاظمی در ادامه اعلام کرد: در پی این بازدیدها و نظارت‌ها، ۱۰ هزار و ۵۵۶ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی که شامل گوشت قرمز، مرغ و سایر فرآورده‌های دامی فاسد و تاریخ‌گذشته بود، ضبط و معدوم‌سازی شد.

وی در پایان تصریح کرد: این اقدامات مطابق با ضوابط بهداشتی و با رعایت اصول زیست‌محیطی انجام شد تا سلامت شهروندان به‌طور کامل تأمین شود و امنیت غذایی مردم حفظ گردد.

کد مطلب 6791663

