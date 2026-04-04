به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر روز شنبه در ادامه سفرهای میدانی خود به شهرستانهای استان، با حضور در شهرستان رومشکان، از مزارع گندم آبی و دیم این شهرستان بازدید به عمل آورد.
در این بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان وارد مزرعه شده و با انجام عملیات تورزنی، رصد و پایش آفت سن گندم را انجام داد.
تأکید بر نسخه مبارزه منطقهای؛ عدم تجویز نسخه واحد برای کل شهرستان
صیادی با تأکید بر این نکته که نسخه مبارزه با سن غلات در هر منطقه مختص به آن منطقه است و نمیتوان نسخه واحدی برای کل شهرستان پیچید، از کارشناسان شبکههای مراقبت و پیشآگاهی خواست که با جدیت در عرصه مزارع حضور یافته و پس از مشخص شدن جمعیت این آفت، اطلاعرسانیهای لازم را به کشاورزان در خصوص زمان مبارزه به عمل آورند.
کنترل دقیق سن در مرحله مادری؛ کاهش جمعیت پوره و جلوگیری از خسارت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: هرچقدر کنترل سن غلات در مرحله مادری با دقت و قدرت بیشتری انجام شود، با جمعیت کمتری از پوره مواجه خواهیم بود و در نتیجه به طور معناداری از خسارت کمی و کیفی آن جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: این رویکرد پیشگیرانه، نقش کلیدی در حفظ محصولات استراتژیک استان دارد.
فراهم شدن شرایط برای ورود ادوات سمپاشی پس از بارندگیهای بهاره
صیادی با اشاره به اینکه بعد از چند روز بارندگیهای بهاره، اکنون شرایط برای ورود ادوات سمپاشی به مزرعه فراهم شده است، بر لزوم اقدام سریع و به موقع برای مبارزه با عوامل خسارتزا تأکید کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خطاب به مدیران شهرستانها گفت: لازم است مدیران شهرستانها با بسیج تمامی امکانات و بهرهگیری از نیروی کارشناسی و ظرفیت شبکههای مراقبت و پیشآگاهی، در عملیات کنترل عوامل خسارتزای مزارع گندم و جو به ویژه سن، نقش مؤثر خود را ایفا کنند.
اهمیت اطلاعرسانی به موقع به کشاورزان برای زمان مبارزه
صیادی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی به موقع به کشاورزان، خاطرنشان کرد: کارشناسان شبکههای مراقبت و پیشآگاهی باید با حضور مستمر در مزارع و پایش دقیق جمعیت آفات، زمان دقیق مبارزه را تعیین و به سرعت به کشاورزان اطلاع دهند تا عملیات کنترل با حداکثر اثربخشی انجام شود.
