وضعیت ذخایر راهبردی حوزه سلامت؛ از دارو تا تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به مستندات ارائه شده، وضعیت فعلی زنجیره تأمین و ذخایر استراتژیک کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را میتوان قابل قبول دانست که برای اثبات این ادعا، دلایلی وجود دارد.
زیرساختهای قانونی و تأمین مالی
تأمین و نگهداری ذخایر کالاهای اساسی سلامت، به عنوان یک اولویت ملی و در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سالانه دنبال میشود. با وجود عدم پیشبینی ردیف بودجهای مجزا، با مدیریت هوشمندانه منابع دولتی، پشتوانه مالی لازم برای تداوم این فرآیند حیاتی تأمین گردیده است.
مدیریت هوشمند و کارگروههای تخصصی
سازمان غذا و دارو با فعالسازی کارگروههای ویژه (دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک)، فرآیند خرید و انباشت کالا را بر اساس «نیازسنجی دقیق» و بهصورت پویا هدایت میکند. این رویکرد پیشگیرانه باعث شده تا کشور در برابر تکانههای ناگهانی، از جمله بحرانهای امنیتی و تنشهای منطقهای اخیر، تابآوری بالایی از خود نشان دهد.
کارنامه عملکردی در شرایط بحران
آزمونهای سخت اخیر، از جمله شرایط جنگی ۱۲ روزه، نشان داد که به رغم چالشهای جدی در تأمین و انتقال ارز، سازمان غذا و دارو توانسته است با حفظ زنجیره تأمین، وظایف حاکمیتی خود را به خوبی ایفا کند. تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز با تعهد کامل، روند تولید و توزیع اقلام سلامتمحور را بدون اختلال جدی ادامه دادهاند.
وضعیت موجود و ضریب اطمینان
در حال حاضر، کشور از سطح قابلتوجهی از ذخایر راهبردی در حوزههای دارویی، تجهیزات پزشکی و تغذیه کودکان برخوردار است. این حجم از انباشت استراتژیک، توانایی پاسخگویی به تمامی نیازهای پیشبینی شده و سناریوهای اضطراری را تضمین میکند و چرخه تأمین با قدرت و ثبات پیش میرود.
پایش شبانهروزی و آمادگی ویژه ایام تعطیل
شبکه نظارتی کشور با فعالیت ۲۴ ساعته مدیران و کارشناسان در سراسر کشور و هماهنگی بین دستگاهی، وضعیت را به صورت لحظهای رصد میکند. با بهرهگیری از تجربیات بحرانهای اخیر، تمهیدات ویژهای برای مدیریت تقاضا در ایام نوروز و استانهای پرتردد اندیشیده شده تا حضور مسافران خللی در دسترسی شهروندان به اقلام سلامت ایجاد نکند.
پوشش بیماران خاص و صعبالعلاج
در خصوص جابهجایی بیماران خاص بین استانها، به دلیل طراحی منعطف شبکه توزیع دارو، هیچگونه محدودیتی برای دریافت داروهای تخصصی خارج از استان محل سکونت وجود ندارد. داروخانههای منتخب تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، آمادگی کامل دارند تا فرآیند درمان این بیماران را بدون وقفه و با دسترسی آسان به داروهای حیاتی تضمین نمایند.
شواهد و دادههای موجود حاکی از آن است که اکوسیستم تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور کشور، با تکیه بر ذخایر استراتژیک و مدیریت پویا، در وضعیت پایداری قرار دارد و توانایی مدیریت ریسکهای احتمالی آینده را دارا است.
نظر شما