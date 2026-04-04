به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین قرار رشتوندان حماسه‌ساز، این بار عطر شهادت گرفته بود. مردمی که روز به روز منسجم‌تر و دشمن‌شکن‌تر در میدان حاضر می‌شوند، امروز میزبان لاله‌ای از دیار میرزاکوچک جنگلی بودند؛ شهید عزیز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی، «علی غلامی».

شهیدی از تبار گیل و دیلم، از خطه عالمان و عارفان؛ فومن، دیار آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی (ره)، آیت‌الله اریب فومنی و گل‌آقا و شیون فومنی. گویی این خاک، هماره پرورش‌دهنده مردانی از جنس نور و حماسه بوده است.

هم‌خوانی «از خون جوانان وطن لاله دمیده»

مردم خستگی‌ناپذیر رشت، در این قرار حماسی با چشمانی اشک‌آلود و قلبی مملو از عشق، سرود ماندگار «از خون جوانان وطن لاله دمیده» را هم‌خوانی کردند. فضای شهر از شعارهای حماسی آنان لبریز بود. فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در هم آمیخته بود با اشک‌هایی که بر گونه‌ها جاری می‌شد.

آن‌ها نشان دادند که هنوز همان مردم سال‌های دفاع مقدس هستند؛ مردمی که برای شهدایشان از جان مایه می‌گذارند و در سوگشان، عهد می‌بندند که راهشان را ادامه دهند.

میهمانی به رنگ پرچم مقدس

در میان این دریای خروشان جمعیت، ناگهان میهمانی ناخوانده اما خواستنی حاضر شد؛ میهمانی به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. مردمی که پرچم‌ها را بر دستانشان گرفته بودند، گویی می‌خواستند بگویند که این پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

زیر تابوت هم‌سنگر شهیدشان، با لاله پرپر شده این سرزمین، وداعی دوباره کردند. وداع با شعار خیبرشکن «حیدر حیدر»؛ همان شعار که در عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس، رزمندگان را به اوج عبودیت می‌رساند.

سنگر ما همین خیابان شده است

این مردم بصیر، زیر تابوت شهید علی غلامی زمزمه می‌کردند: «سنگر ما همین خیابان شده، جانمان فدای ایران شده»؛ شعاری که معنای عمیقی داشت. آن‌ها ثابت کرده‌اند که امروز خیابان‌های شهر، سنگر دفاع از انقلاب و آرمان‌های امام و شهداست.

مردم رشت هم‌پیمان با این شهید والامقام، از نیروهای مسلح می‌خواهند تا به فضل الهی، میدان را تا نابودی کامل دشمن شرور حفظ کنند. آن‌ها با صلابت و اقتدار تمام، اعلام می‌دارند که هرگز از پای نخواهند نشست.

فومن؛ دیار عالمان و شهدا

و شهید علی غلامی، این لاله پرپر، از کجا آمده بود؟ از فومن، از همان دیاری که عرفان را از عالمان بزرگش آموخته بود. همان دیاری که آیت‌الله بهجت (ره) از آن برخاست و امروز شهیدی دیگر از آن خاک به آسمان پر کشیده است.

دیار عالمان و عارفان، امروز یک شهید دیگر به کاروان شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی هدیه کرد. مردمی که عرفان را از عالمان فومن آموخته‌اند، حالا حماسه را با خون شهیدشان رقم می‌زنند.

وعده نصرت الهی

و این مردم مؤمن، با قلبی پر از ایمان، باور دارند که خداوند نصرت خود را بر آنان نازل خواهد کرد. آن‌ها می‌دانند که «الله‌اکبر» سلاح راهبردی آنان است و دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

قرار سی و پنجم، یک بار دیگر ثابت کرد که مردم رشت، پای کار انقلاب ایستاده‌اند و تا آخرین نفس، از آرمان‌های شهدا دفاع خواهند کرد. سلام بر شهید علی غلامی و درود بر مردم همیشه در میدان رشت.