خبرگزاری مهر–گروه استان‌ها: شیرین اسلوب- سی و پنجمین شب از رحلت عالم ربانی امام قائد گذشت، در این شب‌ها، اقصی‌نقاط کشور غرق در حزن و اندوهی عمیق شده است. مردمی که سال‌ها زیر سایه‌ی رهبری مدبر و فقیهی نستوه زیسته بودند، اکنون با برگزاری مراسم‌های پرشور عزاداری، یاد و خاطرهٔ آن مرجع تقلید و مجاهد خستگی‌ناپذیر را گرامی می‌دارند. از مساجد تاریخی تهران تا حسینیه‌های کوچک روستاهای مرزی، آسمان شهرها با نوای «یا حسین» و «یا علی» و اشک‌های مؤمنان عجین شده است.

اکنون با دلی پر از توکل و امید، به استقبال شبِ های پیش رو می‌رویم. سی و پنج شبِ بی‌نور چشمانی که ایران را سال‌ها از پرتگاه فتنه‌ها نجات داد. این شب‌ها، یادآور شب‌های قدری است که انسان در آن به درجه‌ای از خلوص می‌رسد؛ یا شاید دوره‌ای از انتظار و طلبی که در دل‌های مؤمن، معنایی ویژه می‌یابد. چه زیباست این باور که پس از شب های اندوهگین، نه از سرِ سردرگمی، بلکه از روی توکل سخن می‌گوییم و به سوی خداوند بازمی‌گردیم. این لحظات، نشانه‌ی عمق معنویت و اتصال قلبی است که تنها در سایه ولایت و عشق به اولیای الهی شکل می‌گیرد.

سوگواری در بستر آیات و روایات

مراسم‌های متعددی در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای سراسر کشور برگزار شده است. ذاکران و نوحه‌خوانان با نواهای حزن‌انگیز، مرثیه‌هایی را در سوگ رحلت ایشان اجرا می‌کنند. حاضران با اشک و دعا، ارادت و عشق خود را به آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ابراز می‌دارند. در این شب‌ها، آیات و روایاتی از قرآن کریم در مورد صبر و استقامت در مصیبت‌ها تلاوت می‌شود. سخنرانان با اشاره به سیرهٔ علمی، اخلاقی و مبارزاتی ایشان، بر اهمیت پیروی از ولایت فقیه و حفظ وحدت اسلامی تأکید می‌کنند. همچنین مردم با توسل به خداوند متعال، از او می‌خواهند در این دوران سخت، توفیق استقامت و بصیرت را عطا کند. دعای مخصوص شب‌های دهگانه نیز با جمیع‌الصوت در مساجد و خانه‌ها قرائت می‌شود و فضای معنوی کشور را بیش از پیش غرق در نور و صفا می‌کند.

حسرت یک طلبه جوان برای بیانات انقلابی

خبرنگار مهر در یکی از حسینیه‌های اردبیل با «مهران احدی»، طلبه‌ی ۲۷ ساله‌ای که اشک‌هایش را با آستین عبایش پاک می‌کرد، به گفتگو نشست. مهران با صدایی گرفته گفت: شب‌های جمعه بدون بیانات ایشان برای ما مثل شبی بدون افطار در ماه رمضان است. یادم می‌آید سال ۱۳۸۸ وقتی فتنه به پا شد، من نوجوانی بیش نبودم اما حرف‌های ایشان در نماز جمعه‌ی تهران، مثل نوری در تاریکی بود. حالا که ایشان نیستند، دلم برای آن لحظاتی که پای تلویزیون می‌نشستیم و از ایشان بصیرت می‌گرفتیم، خیلی تنگ شده است. من هر شب برای تعجیل در ظهور حضرت حجت (عج) و برای علوّ درجات ایشان دعا می‌کنم. راستی، در مراسمی، یکی از اساتید گفت که ایشان در آخرین دیدار خصوصی خود با علما تأکید کردند که "خونِ دل خوردن برای حفظ نظام، عبادت است." این حرف برای ما درس بزرگی است.

فاطمه خانم، بانویی که در گوشه‌ای از حسینیه مشغول اشک ریختن بود، در پاسخ به خبرنگار ما گفت: «در این شب‌ها، دعا می‌کنم تا خداوند به خانوادهٔ معظم ایشان و به همهٔ ما صبر و آرامش عطا کند. ایشان فقط یک رهبر نبودند؛ پدری مهربان بودند که حتی در اوج تحریم‌ها، دل‌های ما را امیدوار نگه می‌داشتند.»

همبستگی ملی در برابر دسیسه‌های دشمن

در واکنش به تحرکات اخیر دشمنان برای ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی در کشور، مردم ولایتمدار ایران در سراسر کشور، امروز در تجمعات گسترده‌ای با ابراز همبستگی با رهبر معظم انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، هم‌صدا فریاد زدند: «لبیک یا خامنه‌ای». این تجمعات که با حضور پرشمار مردم از اقشار مختلف جامعه برگزار شد، در بسیاری از شهرها صحنه‌های باشکوهی از اتحاد ملی را رقم زد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی، تصاویر رهبر معظم انقلاب و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله اکبر»، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و نظام اثبات کردند.

حضور گستردهٔ مردم در میادین و خیابان‌های شهر، نشان‌دهندهٔ قدرت و انسجام ملی بود. سخنرانان در این تجمعات با محکوم کردن اقدامات خصمانهٔ دشمنان و تأکید بر لزوم بصیرت و هوشیاری، خواستار اتحاد و همدلی در برابر توطئه‌ها شدند.

یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعات با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه گفت: «دشمنان ما با ترفندهای مختلف سعی می‌کنند مردم را از هم جدا کنند، اما ما با این تجمعات نشان می‌دهیم که مردم ایران متحد و یکپارچه هستند و در برابر هر فتنه‌ای ایستاده‌اند.» در شهرهای دیگر نیز تجمعات مشابهی برگزار شد. نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور به موقع، امنیت و آرامش را برقرار کردند و از هرگونه اغتشاش جلوگیری نمودند.

روایت یک جانباز از صبر و استقامت رهبر

در حاشیه همین تجمع در مصلی اردبیل، خبرنگار مهر به سراغ «ابراهیم رحیمی»، جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس رفت که ویلچرش را با تصویری از رهبر تزئین کرده بود. حاج ابراهیم با چشمانی خیس اما نگاهی استوار گفت: «من در عملیات والفجر ۸ پایم را از دست دادم، اما هیچ‌وقت به اندازه این سی و چهار شب احساس یتیمی نکرده بودم. آیت‌الله خامنه‌ای به من یاد داد که چگونه می‌شود با دشمن تا بن دندان مسلح، تنها با سلاح ایمان و صبر جنگید. یک بار در دیدار با ایشان، به ما گفت: "ما پیروز میدان نیستیم، ما پیروز اندیشه و مقاومتیم." حالا وظیفه ماست که این اندیشه را زنده نگه داریم. من از همه جوانان می‌خواهم که راه ایشان را که همان راه امام حسین (ع) و امام خمینی (ره) است، ادامه دهند. دشمن گمان می‌کند با شهادت رهبر ما را زمین می‌زند، اما غافل از اینکه هر قطره خون شهدا، صدها بیدارگر می‌پروراند.

پایان مراسم و امتداد عهد

در پایان، لازم به ذکر است که مراسم‌های عزاداری در سی و پنج شب گذشته و همچنین شب‌های پیش رو، نشان‌دهندهٔ عشق و ارادت عمیق مردم ایران به آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و میراث ارزشمند ایشان است. این تجمعات و سوگواری‌ها بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران با تمام قوا در کنار ولایت ایستاده‌اند و در برابر هرگونه تهدید، از کیان انقلاب و منافع کشورشان دفاع خواهند کرد. شب‌های پیش رو، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌هایی است که آن پیر فرزانه عمری برای آن جهاد کرد؛ آرمانی به نام عزت، استقلال و عدالت. خدایا، تو را به حق فاطمه زهرا (س) سوگند می‌دهیم که ما را در این مسیر ثابت‌قدم بدار.