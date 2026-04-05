۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۴

گرانفروشی میلیاردی برنج در یک فروشگاه زنجیره ای رودسر؛ ۱۶۷ کیسه کشف شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف ۱۶۷ کیسه برنج گرانفروشی در یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهرستان رودسر خبر داد و گفت: ارزش تخلف انجام شده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال محرز شده است.

مرتضی امینی در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله و برخورد قاطع با اخلالگران در حوزه بازار و طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۵، گشت مشترک تعزیرات حکومتی گیلان از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهرستان رودسر بازرسی به عمل آورد.

وی افزود: در این بازرسی از یک فروشگاه زنجیره‌ای، تعداد ۱۶۷ کیسه برنج کشف گردید که تمامی قیمت‌ها برش خورده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به تحقیقات انجام شده تصریح کرد: مشخص شد قیمت اصلی دوخته شده به کیسه‌ها ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال بوده، اما سیستم فروشگاه آن را به مبلغ ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به فروش می‌رسانده است.

امینی گفت: در نتیجه این تخلف، گرانفروشی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال محرز شد و ضمن دستور توقف فروش تا مشخص شدن نتیجه، پرونده جهت رسیدگی و سیر مراحل قضایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال گردید.

برخورد قاطع با سودجویان در ایام جنگ

وی با تأکید بر عزم جدی تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان افزود: تعزیرات حکومتی با افراد سودجو که در ایام جنگ تحمیلی در حوزه کالا و خدمات مبادرت به تقلب، کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار کنند، به شدت برخورد می‌کند.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلفات اقتصادی را به شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6791844

