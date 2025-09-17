  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

رسیدگی به ۱۶۳ فقره پرونده گرانفروشی برنج در آذربایجان غربی

رسیدگی به ۱۶۳ فقره پرونده گرانفروشی برنج در آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۴۲ میلیارد ریالی در رسیدگی به ۱۶۳ فقره پرونده گرانفروشی برنج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: تعزیرات حکومتی استان در پی گزارشات مردمی مبنی بر افزایش بی رویه قیمت برنج و به منظور مبارزه با تخلفات اقتصادی با راه اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و انجام بازرسی‌های میدانی در سطح شهر از واحدهای عرضه برنج اعم از عمده فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها با سوء استفاده کنندگان از وضعیت کنونی جامعه به شدت برخورد و با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی در محل تخلف برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح در یک ماهه اخیر برای ۱۶۳ واحد پرونده تخلفاتی تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی گردید و متخلفان به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محکومیت شرکت بازرگانی متخلف در ارومیه

نجف زاده در ادامه اظهار کرد: همچنین شرکت بازرگانی متخلف در ارومیه برای گرانفروشی برنج به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: پرونده شرکت بازگانی برای گرانفروشی برنج به میزان یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در بازرسی از یک شرکت بازرگانی توزیع برنج کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6592582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جنالی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اشد مجازات رو باید بهشون بدن

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها