رسیدگی به ۱۶۳ فقره پرونده گرانفروشی برنج در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: تعزیرات حکومتی استان در پی گزارشات مردمی مبنی بر افزایش بی رویه قیمت برنج و به منظور مبارزه با تخلفات اقتصادی با راه اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و انجام بازرسی‌های میدانی در سطح شهر از واحدهای عرضه برنج اعم از عمده فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها با سوء استفاده کنندگان از وضعیت کنونی جامعه به شدت برخورد و با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی در محل تخلف برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح در یک ماهه اخیر برای ۱۶۳ واحد پرونده تخلفاتی تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی گردید و متخلفان به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محکومیت شرکت بازرگانی متخلف در ارومیه

نجف زاده در ادامه اظهار کرد: همچنین شرکت بازرگانی متخلف در ارومیه برای گرانفروشی برنج به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: پرونده شرکت بازگانی برای گرانفروشی برنج به میزان یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی استان گزارش تخلف را در بازرسی از یک شرکت بازرگانی توزیع برنج کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.