۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۲

۴۱ عملیات حزب الله علیه رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته

حزب ‌الله از انجام ۴۱ عملیات علیه مواضع رژیم اسرائیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «العهد» لبنان، حزب ‌الله اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ عملیات هجومی علیه مواضع دشمن صهیونیستی انجام داده است.

براساس این گزارش، رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپادهای انتحاری، تجهیزات هشدار زودهنگام ارتش رژیم اسرائیل در «جبل الشیخ» و مقر تازه تأسیس فرماندهی گردان توپخانه لشکر ۱۴۶ در جنوب شهرک «کابری» را هدف قرار دادند.

به دنبال حملات حزب الله آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از الجلیل به صدا درآمد.

همچنین تجمعات نظامی و ادوات ارتش صهیونیستی در شهرک‌های «مارون الراس»، «عیناتا»، «القنطره»، «رشاف»، «البیاضه» و تله «غدماثا» هدف حملات سنگین موشکی و توپخانه‌ای مقاومت قرار گرفت.

کد مطلب 6791852

