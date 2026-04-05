به گزارش خبرگزاری مهر از میدل ایست آی، محمد البرادعی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: لطفاً قبل از اینکه این دیوانه منطقه را به زمینی از آتش تبدیل کند، هر کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید.

وی در پیامی جداگانه خطاب به سازمان ملل متحد از این سازمان پرسید که آیا «هیچ کاری نمی‌توان برای متوقف کردن این دیوانگی انجام داد؟»

البرادعی پیش از این نسبت به «هزینه‌های وحشتناک جنگ انتخابی» دونالد ترامپ علیه ایران هشدار داده و گفته بود که واشنگتن «هیچ مدرکی» مبنی بر تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران ارائه نکرده است.