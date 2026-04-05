۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۱

البرادعی: آتش‌افروزی ترامپ دیوانه را متوقف کنید

البرادعی: آتش‌افروزی ترامپ دیوانه را متوقف کنید

رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن هشدار نسبت به تشدید درگیری ها، از کشورهای خلیج فارس و سازمان ملل متحد خواست تا آتش‌افروزی آمریکا در منطقه را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر از میدل ایست آی، محمد البرادعی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: لطفاً قبل از اینکه این دیوانه منطقه را به زمینی از آتش تبدیل کند، هر کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید.

وی در پیامی جداگانه خطاب به سازمان ملل متحد از این سازمان پرسید که آیا «هیچ کاری نمی‌توان برای متوقف کردن این دیوانگی انجام داد؟»

البرادعی پیش از این نسبت به «هزینه‌های وحشتناک جنگ انتخابی» دونالد ترامپ علیه ایران هشدار داده و گفته بود که واشنگتن «هیچ مدرکی» مبنی بر تهدید قریب‌الوقوع از سوی ایران ارائه نکرده است.

