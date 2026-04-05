واشنگتن پست: جنگ با ایران برای مردم آمریکا تبعات منفی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در خصوص افزایش هزینه ها در آمریکا نوشت، نرخ وام مسکن به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است و مصرف‌کنندگان آمریکایی ممکن است به زودی شاهد افزایش کالاها باشند.

در این گزارش آمده است، اینها همه نشانه‌های اولیه تأثیر جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا است. افزایش هزینه‌های انرژی، نرخ بهره و کمبود عرضه ممکن است هشدارهایی برای بدتر شدن اوضاع باشند.

نتایج نظرسنجی صورت گرفته در ۳۱ مارس نشان می دهد اکثر آمریکایی‌ها انتظار دارند که جنگ عمدتاً تأثیر منفی بر وضعیت مالی شخصی آنها داشته باشد. تداوم جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت ها شده و اختلال در زنجیره تأمین را فراتر از آسیا و اروپا به سواحل آمریکا گسترش خواهد داد.

در این گزارش به تبعات بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی نیز اشاره شده است. واشنگتن پست نوشت، بازارهای مالی در سراسر آسیا و اروپا از زمان شروع جنگ، ضربه سختی خورده‌اند. سهام کره جنوبی بیش از ۱۲ درصد کاهش یافته است. شاخص اصلی جاکارتا ۱۰ درصد و شاخص بمبئی ۹ درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران در بازارهای اصلی اروپا حدود ۸ درصد ضرر کرده‌اند.