به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی والاستریتژورنال در گزارشی ادعا کرد که اروپا زیرساخت حملات آمریکا به ایران را به صورت مخفیانه تامین میکند.
والاستریتژورنال در این گزارش اضافه کرد: از یک سو، رئیسجمهور آمریکا مدعی است که ناتو هیچ کاری برای مقابله با ایران (در همکاری با آمریکا) انجام نداده و از اروپاییها ابراز نارضایتی میکند؛ از سوی دیگر، همین متحدان اروپایی بی سروصدا دارند ستون فقرات عملیات های آمریکا را می سازند.
گزارش مذکور اضافه می کند که انتقادهای رئیس جمهور آمریکا از بی عملی اروپا در قبال ایران، با واقعیت میدانی همخوانی ندارد. سیاستمداران اروپایی علناً از تشدید تنش با ایران ابراز نگرانی می کنند و خواستار کاهش تنش هستند، اما در عمل، بستر ضروری برای اعمال قدرت آمریکا در غرب آسیا را فراهم کردهاند.
