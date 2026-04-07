۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

روایت وال‌استریت‌ژورنال از کمک اروپا به آمریکا در تجاوز علیه ایران

وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی از کمک مخفیانه اروپا به آمریکا در تجاوز علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی ادعا کرد که اروپا زیرساخت حملات آمریکا به ایران را به صورت مخفیانه تامین می‌کند.

وال‌استریت‌ژورنال در این گزارش اضافه کرد: از یک سو، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است که ناتو هیچ کاری برای مقابله با ایران (در همکاری با آمریکا) انجام نداده و از اروپایی‌ها ابراز نارضایتی می‌کند؛ از سوی دیگر، همین متحدان اروپایی بی‌ سروصدا دارند ستون فقرات عملیات‌ های آمریکا را می‌ سازند.

گزارش مذکور اضافه می کند که انتقادهای رئیس جمهور آمریکا از بی‌ عملی اروپا در قبال ایران، با واقعیت میدانی همخوانی ندارد. سیاستمداران اروپایی علناً از تشدید تنش با ایران ابراز نگرانی می‌ کنند و خواستار کاهش تنش هستند، اما در عمل، بستر ضروری برای اعمال قدرت آمریکا در غرب آسیا را فراهم کرده‌اند.

    • ما هم اعلام جنگ علیه شرکای جنایت علیه بشریت میکنیم IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      جنگ علیه مارهای اروپایی
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خداافراد و رو لعنت کنه وبه حسابشون برسه وبه اهدافشون نرسند
    • علی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اروپایی ها همشون بربر و وحشی اند و ما ایرانی ها تمدن ۷۰۰۰ هفت هزار ساله داریم ما یه زمانی تمدن داشتیم و اروپایی ها فقیر و گدا بودن . یه وجب از خاک وطن مان را به دشمن نمی بخشیم . ما ابرقدرت منطقه و جهان خواهیم شد و ترامپ دیوانه و نادان ، ذلیل و خوار خواهد شد.
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اروپایی های بی عرضه و بی غیرت با تاریخ دوهزار ساله نوکر و برده آمریکای ۲۵۰ ساله شده اند
    • علی IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      درآن هیچ شکی نیست که این گرازصفتان به امریکا کمک میکنند فقط لازم است ماازخواب بیداربشیم

