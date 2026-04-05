۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

واکنش رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا به عربده‌کشی ضدایرانی ترامپ

رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا اعلام کرد که عربده‌کشی ضدایرانی اخیر ترامپ، نمایانگر شخصیت وی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید پاک مبارک آمریکا. وقتی به کلیسا می‌روید و با دوستان و خانواده جشن می‌گیرید، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی مثل یک دیوانه مهارنشده فریاد می‌زند.

رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا سپس اضافه کرد که این رفتار نمایانگر شخصیت ترامپ است، اما بیانگر ارزش‌ های آمریکا نیست.

این در حالیست که ترامپ اخیرا بار دیگر از ایران خواسته بود که تنگه هرمز را باز کند و در این خصوص تهدید واهی خود را تکرار کرده بود؛ اقدامی که حتی از سوی محافل سیاسی این کشور نیز با واکنش منفی مواجه شده است.

    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      عجب دموکراسی معرکه ای دارن این آمریکاییها...
    • منصور IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      چرا عزیز از زمانیکه امریکا به عنوان یک کشور شناخته شده تا به امروز تمام ریاست جمهورها فقط عربده کش بودند و خونریز ...بله ترامپ نمونه ی اتاق فکر سیاستمداران امریکا از بدو تولد که با خونریزی و قتل سرزمین امریکا را تصاحب کرده اند تا به حال بوده اند مشی و فرهنگ مردمان امریکا قتل ، غارت ،،دیو صفت ،،جانی ،،همان خوک های وحشی یا سگ های وحشی بوده اند و خواهند بود بله ریاست جمهوری های امریکا خصوصا فعلی نماد کشور امریکاست نمی شود سرپوش گذاشت.بله نمایانگر ارزش های دویست ساله ی ملت و سیاست امریکاست...
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      خداروشكر كه خودشون إذعان دارن طرف ديوانه س ما فقط نمي گيم

