به گزارش خبرگزاری مهر، «چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در پاسخ به تهدیدات ضدایرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عید پاک مبارک آمریکا. وقتی به کلیسا می‌روید و با دوستان و خانواده جشن می‌گیرید، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی مثل یک دیوانه مهارنشده فریاد می‌زند.

رهبر دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا سپس اضافه کرد که این رفتار نمایانگر شخصیت ترامپ است، اما بیانگر ارزش‌ های آمریکا نیست.

این در حالیست که ترامپ اخیرا بار دیگر از ایران خواسته بود که تنگه هرمز را باز کند و در این خصوص تهدید واهی خود را تکرار کرده بود؛ اقدامی که حتی از سوی محافل سیاسی این کشور نیز با واکنش منفی مواجه شده است.