صاحبقرانی: جهاد تبیین در کنار میدان نبرد ضروری است 

حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کنار رزم میدانی، جهاد تبیین و حضور فعال در فضای مجازی یک مأموریت مهم برای مردم و فعالان رسانه‌ای است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به تحولات رسانه‌ای و سیاسی در سطح جهان بیان کرد: در کشورهایی که تا چند ماه پیش برخی جریان‌ها، سلبریتی‌ها و عناصر مزدور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فضاسازی می‌کردند، امروز همان کشورها شاهد برافراشته شدن پرچمی هستند که منقش به کلمه «الله» است و این نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است.

وی افزود: در جریان جنگ و تحولات اخیر، همان‌گونه که مردم مشاهده کردند، جریان‌های رسانه‌ای دنیا با انتشار اخبار دروغ، شایعات و خبرسازی‌های کذب تلاش کردند اراده استوار مردم ایران را متزلزل کنند و ایستادگی و مقاومت ملت را به زانو درآورند. این عرصه، عرصه‌ای بسیار مهم است و حتی اگر از میدان نظامی مهم‌تر نباشد، هم‌سطح آن اهمیت دارد.

صاحبقرانی ادامه داد: شبکه‌های ماهواره‌ای که با دلارهای آمریکایی و صهیونیستی اداره می‌شوند، با انتشار اخبار جهت‌دار تلاش می‌کنند علیه مردم ایران و نظام اسلامی فضاسازی کنند؛ بنابراین مردم باید هوشیار باشند و فریب این جریان‌های رسانه‌ای را نخورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر نقش فعالان فضای مجازی در این میدان گفت: فعالان مجازی باید با تمام توان در این عرصه حضور داشته باشند. خوشبختانه مسئولان بصیر کشور نیز در این میدان حضوری فعال دارند و پیام‌ها و مواضعی که از سوی آنان در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، توانسته تا حد زیادی جریان‌های معاند را به انفعال وادار کند.

وی افزود: همان‌گونه که مردم در میدان حضور پیدا کردند و به‌نوعی رزمنده این عرصه شدند، در میدان جهاد تبیین نیز باید نقش‌آفرینی کنند؛ همان جهادی که امام شهید بر آن تأکید داشتند. هر کدام از ما یک رسانه هستیم و اگرچه ممکن است قدرت رسانه‌ای به گستردگی دشمنان نداشته باشیم، اما می‌توانیم اطرافیان خود را آگاه کنیم و افرادی را که از واقعیت‌ها بی‌اطلاع هستند، از دستاوردها و حقایق مطلع سازیم.

صاحبقرانی تصریح کرد: باید درباره دستاوردها، پیروزی‌ها و همچنین دروغ‌هایی که دشمنان و چهره‌هایی مانند ترامپ مطرح می‌کنند روشنگری شود. مأموریت دوم مردم در کنار حضور میدانی، حضور فعال در عرصه تبیین و روشنگری است و اگر در این زمینه کوتاهی شود، ممکن است در آینده حسرت آن را بخوریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: مردم در چنین اجتماعاتی با فریاد «الله‌اکبر» با یکدیگر عهد می‌بندند که پس از این نیز در فضای مجازی، در گفت‌وگوهای اجتماعی و در عرصه جهاد تبیین حضوری فعال داشته باشند.

وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در بیداری ملت‌ها بیان کرد: انقلاب اسلامی که ۴۷ سال پیش به دست مردم ایران رقم خورد، زمینه‌ساز بیداری ملت‌های مختلف جهان شد و امروز در نقاط مختلف دنیا نام خدا و کلمه «الله» به‌عنوان نمادی از عزت و هویت شناخته می‌شود.

صاحبقرانی تأکید کرد: امروز ما در حال شکل دادن به نظمی نوین در جهان هستیم و نقش جمهوری اسلامی ایران در این نظم جهانی به‌عنوان یک قدرت اثرگذار در حال تثبیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، یک جنگ ترکیبی است؛ جنگی که هم ابعاد رسانه‌ای دارد و هم ابعاد نظامی. در حوزه نظامی، نیروهای مسلح مقتدر کشور، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا ارتش جمهوری اسلامی ایران، با قدرت در برابر دشمنان ایستاده‌اند و شبانه‌روز ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کنند.