۱۲ فروردین؛ روز تثبیت اراده ملت ایران برای جمهوری اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: دوازدهم فروردینماه، یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یک همهپرسی عمومی، با رأیی قاطع به نظام جمهوری اسلامی «آری» گفتند و مسیر آینده کشور را خود تعیین کردند. این روز یادآور تجلی اراده جمعی ملتی است که با آگاهی و ایمان، استقلال، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش را محقق ساخت.
پس از سالها مبارزه با نظام استبدادی و نظام وابسته به بیگانگان، مشارکت ۹۸ درصدی مردم ایران در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نقطهعطفی در تاریخ مشارکت سیاسی ملت به شمار میرود. این روز نهتنها تثبیتکننده نظام جدید مبتنی بر ارزشهای اسلامی بود، بلکه پایهگذار پیوندی عمیق میان ایمان دینی و اراده ملی شد که تا امروز استمرار یافته است.
دوازدهم فروردین روز تثبیت اراده ملت ایران برای انتخاب جمهوری اسلامی است
حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ۱۲ فروردین در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: این روز، نماد حضور آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت کشور و انتخاب نظام جمهوری اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: دوازدهم فروردینماه روزی سرنوشتساز برای ملت ایران است؛ روزی که مردم با حضور گسترده در پای صندوقهای رأی و در جریان همهپرسی، نظام جمهوری اسلامی را به عنوان نوع حکومت خود انتخاب کردند.
وی افزود: این روز نماد اراده و تصمیم تاریخی مردم ایران برای اداره کشور بر اساس ارزشها و باورهای خود است و به همین دلیل همواره در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاه ویژهای دارد.
صاحبقرانی با اشاره به دشمنیها و فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی بیان کرد: علیرغم همه نامهربانیها و دشمنیهایی که از سوی مخالفان و دشمنان علیه این نظام صورت گرفته، مردم ایران همچنان پای انتخاب خود ایستادهاند و از آن عقبنشینی نخواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: ملت ایران این مسیر را با آگاهی و باور انتخاب کردهاند و با تمام توان از آن حمایت خواهند کرد.
وی اظهار کرد: مردم ایران نسبت به این انتخاب احساس مسئولیت، غیرت و تعهد دارند و نشان دادهاند که تا پای جان از آن دفاع کرده و میدان را خالی نخواهند کرد.
حضور مردم در سالگرد ۱۲ فروردین تأییدی دوباره بر جمهوریت و اسلامیت نظام است
در ادامه سید محمود بدیعی، مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم در ایام سالگرد ۱۲ فروردین را نشانه حمایت دوباره جامعه از ساختار جمهوری اسلامی دانست.
مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان با اشاره به سالروز ۱۲ فروردین بیان کرد: در این روز تاریخی، ۹۸ درصد مردم ایران با رأی مثبت خود نظام جمهوری اسلامی را تثبیت کردند و نهالی را کاشتند که امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه به درختی تنومند تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته برخی خواستار برگزاری مجدد رفراندوم درباره نوع نظام سیاسی کشور بودهاند، افزود: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی، بهویژه در روزهای اخیر، در عمل نوعی تأیید دوباره و خودجوش از سوی مردم نسبت به جمهوریت و اسلامیت نظام به شمار میرود.
بدیعی همچنین تصریح کرد: نسلی که در رفراندوم سال ۱۳۵۹ حضور نداشت و آن مقطع تاریخی را تجربه نکرده بود، امروز با حضور در صحنه، بار دیگر حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی را نشان داده است.
مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان ادامه داد: این حضور گسترده نشان میدهد که مردم ایران نسبت به نوع نظام سیاسی حاکم بر کشور خود احساس تعلق دارند و همچنان بر پیوند جمهوریت و اسلامیت در ساختار حکمرانی تأکید میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه رویدادها و حضور مردم در این ایام را میتوان به منزله تأییدی دوباره بر رأی تاریخی ملت ایران در دوازدهم فروردین دانست.
۱۲ فروردین نماد اعتماد به رأی مردم است
در ادامه حجت الاسلام عبدالحمید صادقی، نویسنده و استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به سالروز ۱۲ فروردین و برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانگونه که ملت ایران در آن زمان با رأی قاطع خود به جمهوری اسلامی اعتماد کردند، امروز نیز در شرایط حساس منطقهای و فشارهای خارجی، حضور و حمایت مردم از کشور و نظام به نوعی «رفراندوم بزرگ» در تأیید جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
نویسنده و استاد حوزه و دانشگاه به مناسبت سالروز ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، با گرامیداشت این مناسبت تاریخی بیان کرد: ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که ملت ایران در یک همهپرسی عمومی با رأی قاطع خود به نظام جمهوری اسلامی «آری» گفتند و ساختار جدید سیاسی کشور را بر اساس خواست و اراده مردم شکل دادند.
وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکلگیری این روند افزود: یکی از ویژگیهای برجسته امام خمینی این بود که از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر کشور را بر پایه رأی مردم و سازوکارهای قانونی بنا کرد. در حالی که در بسیاری از انقلابهای جهان، تغییر حکومتها با دورههای طولانی بیثباتی و بدون مراجعه مستقیم به آرای عمومی همراه بوده است، در ایران تنها در فاصلهای کوتاه پس از پیروزی انقلاب، رفراندوم تعیین نوع حکومت برگزار شد.
صادقی ادامه داد: پس از آن نیز روندهای قانونی مختلف از جمله تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین قانون اساسی و برگزاری همهپرسی برای تصویب آن، به سرعت انجام شد و این نشاندهنده اعتماد عمیق رهبر انقلاب به مردم و نقش تعیینکننده افکار عمومی در نظام سیاسی جدید بود.
نویسنده و استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه رأی ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی نشانهای روشن از حمایت گسترده ملت ایران از این نظام بود، تأکید کرد: این رأی تاریخی نشان داد که مردم ایران با آگاهی و اراده خود مسیر آینده کشور را انتخاب کردند و پایههای نظام جدید را بنا نهادند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط امروز منطقه و فشارهای خارجی علیه ایران گفت: امروز نیز به نوعی شرایطی مشابه یک رفراندوم در حال شکلگیری است. ملت ایران در برابر فشارها، تهدیدها و دشمنیها، با حضور در صحنه و حمایت از کشور و نظام، بار دیگر موضع و اراده خود را نشان میدهند.
صادقی تصریح کرد: در شرایطی که برخی قدرتهای جهانی و دشمنان منطقهای تلاش میکنند فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی علیه ایران ایجاد کنند، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حضور و پشتیبانی مردم از کشور است؛ موضوعی که در مقاطع مختلف تاریخی نیز مشاهده شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران گفت: در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران با وجود تهدیدها و فشارهای فراوان، در صحنه حضور داشتند و از کشور و آرمانهای خود دفاع کردند. امروز نیز همان روحیه مقاومت و همراهی در میان مردم دیده میشود.
وی افزود: حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و سیاسی و حمایت از امنیت و استقلال کشور نشان میدهد که ملت ایران همچنان نسبت به سرنوشت کشور خود حساس هستند و در بزنگاههای تاریخی نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
صادقی خاطرنشان کرد: ۱۲ فروردین تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نمادی از اعتماد به رأی مردم و مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور است. به گفته وی، حفظ این سرمایه اجتماعی و تقویت پیوند میان مردم و نظام میتواند زمینهساز عبور موفق کشور از چالشها و رسیدن به آیندهای بهتر باشد.
اکنون، پس از گذشت چند دهه از آن رخداد تاریخی، دوازدهم فروردین همچنان نماد پایداری، آگاهی و وحدت مردم ایران در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی است. حضور گسترده مردم در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سالگرد این روز، نشان از تداوم همان ایمان و تعهدی دارد که ملت در نخستین رفراندوم خود نشان دادند.
بدون تردید، روز جمهوری اسلامی تنها یادبودی تاریخی نیست، بلکه آیینهای زنده از اعتماد متقابل مردم و نظام است. بازخوانی پیام ۱۲ فروردین، یعنی تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب، استواری در مسیر استقلال و عدالت، و تأکید بر جمهوریتی که بر پایه اسلام و رأی ملت استوار مانده است. این روز یادآور آن است که ملت ایران همچنان، با همان اراده خللناپذیر، پاسدار راهی هستند که خود برگزیدند.
