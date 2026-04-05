به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده اظهار کرد: مشکل کاهش عمق دریای خزر، یک مشکلی منطقه ای است که چند کشور در این زمینه دخیل هستند، تلاش داریم با طرح های مشترک با کشورهای مختلف با این مشکل مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این روند دست کم تا ۱۵ سال آتی ادامه داشته باشد تصریح کرد: عمده این اثرات بر دریای خزر، مرتبط با تغییر اقلیم است و باید با این شرایط ایجاد شده، برنامه ای برای حداقل ۱۵ سال آتی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در این باره، طرح جامع با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوین است که در آن، پیش بینی ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، راه، بنادر، محیط زیست و تالاب ها دیده شده است که این برنامه و دستور کارهای لازم به استانداری های سه استان در شمال داده می شود تا بتوانیم آسیب ناشی از این امر را به حداقل برسانیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بیشترین تهدید کاهش عمق دریای خزر، بر تالاب میانکاله در خلیج گرگان است، تمهیدات لازم پیش بینی شده است که با مهیا شدن شرایط و با پایان جنگ، طرح های احیای تالاب آغاز شود.

وی با ابزار نگرانی از پسروی دریای خزر گفت: آثار این پسروی، در سال های آتی در تالاب های ساحلی مشخص می شود.

لاهیجان زاده در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت تالاب ها در کشور گفت: در کشور ۲۵۰ تالاب با بیش از چهار میلیون هکتار وسعت وجود دارد که این تالاب ها، زیستگاه های ارزشمند به شمار می روند، هرکدام از تالاب ها، از تالاب های ساحلی همچون تالاب های سواحل خلیج فارس، دریای عمان و خزر، تالاب های خشکی که از رودخانه ها تعذیه می شوند و یا تالاب های فلات مرکزی که از باران و سیلاب ها تغذیه می شوند مکان ارزشمند به شمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: سال آبی گذشته، (سال منتهی به شهریور ۴۰۴) یکی از سال های بسیار سخت به لحاظ خشکسالی بود که آسیب های زیادی به تالاب ها وارد شد، آن سال یکی از سال های خشک در ۵۰ سال گذشته بود اما سال آبی جاری سال نرمالی بود و بویژه در ۲ هفته اخیر بارندگی ها خیلی خوب سبب بهبود شرایط تالاب ها در مناطق مختلف کشور شد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بارندگی های امسال تا حدی اثرات خشکسالی را جبران کرد و اکنون هورالعظیم در استان خوزستان به خوبی آبگیری شده، تالاب شادگان ۸۹ درصد آبگیری کرده است و آب خوبی وارد این تالاب شده است و وضعیت تالاب ها در مناطق مختلف مطلوب شده است.

وی با بیان اینکه در سال آبی گذشته ۷۰ درصد از تالاب های کشور درگیر تبعات خشکسالی بودند افزود: امسال شرایط تا حدی بهبود یافته و پیش بینی می شود بارندگی ها خوب این شرایط را بهتر کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفت: تراز دریاچه ارومیه هم ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر نسبت به اول مهرماه پارسال، بالا امده است.