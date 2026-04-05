به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: علی‌رغم شرایط موجود در کشور به‌دلیل جنگ تحمیلی دشمن صهیونیستی _ آمریکایی، اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان از ابتدای نوروز ۱۴۰۵ با تمام توان آماده میزبانی از هم‌وطنان آسیب‌دیده از جنگ و گردشگران نوروزی بوده و اماکن تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان در ایام نوروز تا ۱۴ فروردین‌ماه میزبان بیش‌از ۵۵۰ هزار نفر بازدیدکننده بوده‌است.

وی افزود: باغ جهانی شاهزاده ماهان در میان ابنیه تاریخی و فرهنگی رتبه نخست بازدیدکنندگان در سطح استان کرمان را داشته و بعد از این باغ ارگ جهانی بم، موزه مردم‌شناسی حمام گنجعلی‌خان و ارگ راین بیشترین بازدیدکننده را به خود در استان اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در کنار تمام ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی نوروز امسال مجتمع گهر پارک سیرجان نیز با حضور پرشور مسافران و مهمانان نوروزی مواجه شد و به‌عنوان پدیده نوظهور گردشگری در استان با بیش‌از ۱۲۰ هزار بازدیدکننده خود را معرفی کرده تا ظرفیت‌های نوین گردشگری استان کرمان را به نمایش درآورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان تصریح کرد: ادامه خدمت‌رسانی به هم‌ وطنان آسیب‌دیده جنگ و مسافران در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمان با همکاری ارکان اجرایی و بخش خصوصی تا پایان فروردین‌ ۱۴۰۵ در دستور کار قرار داشته تا شرایط میزبانی مطلوب مهمانان را در استان فراهم کند.

محسن نژاد، در پایان بیان کرد: در ایام نوروز ۱۴۰۵ در کنار تمام تلاش‌ها همکاران اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان و دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌ رسان عضو ستاد اجرایی خدمات سفر برای خدمت‌رسانی، همراهی بخش خصوصی و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری استان کرمان برای میزبانی از آسیب‌دیدگان جنگ و گردشگران نوروزی شایسته و قابل ‌تقدیر و قدردانی است.