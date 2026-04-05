پرداخت بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات به اقشار کم برخوردار گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به اقشار کم برخوردار از سوی صندوق امداد ولایت پرداخت شد، اظهار کرد: این مقدار تسهیلات به ۷ هزار و ۴۰۰ نفر در قالب طرح های اشتغال وخودکفایی، کارگشایی، مسکن و فرهنگی به مددجویان این نهاد پرداخت گردید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با اشاره به اجرای طرح قرض ماندگار، گفت: در قالب این طرح، خیّران و نیکوکارانی می توانند با سپرده گذاری در صندوق امداد ولایت زمینه تقویت خدمات معوض این نهاد را فراهم کنند که طی سال گذشته بیش از ۸ میلیارد تومان از سوی خیّرین در این طرح مشارکت گردید.

وی، ادامه داد: همچنین طی سال گذشته ۲۶ مورد انعقاد تفاهم نامه با خیّرین و مراکز نیکوکاری به ارزش ۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در قالب سپرده گذاری صورت پذیرفت.

جلالی پور، در پایان با قدردانی از مشارکت خیّران و نیکوکاران در ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه، گفت: امیدواریم با حمایت خیّرین و نیکوکاران ضمن ترویج فرهنگ قرض الحسنه، در مسیر خدمت به نیازمندان و محرومیت زدایی گام های مؤثرتری برداریم.